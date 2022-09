Proviamo a giocare insieme con il nostro nuovo test che vi vogliamo proporre oggi e che vi farà lavorare un pochino.

Come sapete ci piace far mettere in moto la vostra mente con dei simpatici e divertenti test che possono aiutarvi anche nella vita di tutti i giorni, si avete capito bene, perchè se la nostra mente è veloce nel risolvere una domanda semplice lo sarà anche nella vita.

Quindi prendiamoci un po’ di tempo e proviamo a rispondere a questo giochino che sembra facile ma non lo è assolutamente, fidatevi di noi, poi come sempre vi diamo anche la soluzione per vedere se era corretta la vostra!

Riesci a rispondere? Impossibile prova anche tu

Come potete vedere dall’immagine non è proprio semplicissima la domanda e servono grande concentrazione ma anche un po’ di matematica, ma come prima cosa vi diciamo, come sempre, il tempo che avete a disposizione per trovare la risposta.

Questa volta siamo anche troppo buoni perchè avete 90 secondi, avete capito bene, non sono pochissimi, ma forse data la lunghezza della frase si, che dite? Preparate quindi gli orologi e fate partire i timer, via!

Il test di oggi pone una domanda anche molto pratica, ovvero la mattina ci dobbiamo vestire e cercare di mettere due scarpe uguali, come minimo, quindi come possiamo fare? La risposta corretta qual’è?

Se con il tempo indicato non siete riusciti a trovare la soluzione vi consigliamo di provare senza un limite di tempo e di fare le varie prove con un foglietto di carta, questo vi aiuterà molto, fidatevi di noi.

A breve, poi vi daremo la soluzione, non vi preoccupate, ma voi intanto provate a ragionare bene sulle opzioni che avete davanti a voi, niente da fare? Ecco che nelle prossime righe troverete tutto.

La risposta corretta al nostro rompicapo, infatti, è la numero 3, ovvero se ne prendiamo 3 siamo sicuri che almeno 2 sono dello stesso colore! E voi eravate riusciti a dare la risposta corretta?

In caso contrario continuate a giocare ed allenarvi con noi per far si che la vostra mente sia sempre più veloce e scattante in tutto quello che dobbiamo risolvere, dai piccoli ai grandi problemi di tutti i giorni.