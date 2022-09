Scopriamo insieme che cosa ci attende per l’appuntamento di oggi della nostra amata soap opera che arriva dalla Turchia.

Anche oggi, 7 settembre, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio di Terra Amara, ovvero il programma che tanto ci ha affascinato e che vedremo, ancora per poco, su Canale 5, prima dell’inizio della programmazione autunnale.

Vediamo quindi di vedere insieme che cosa succede alla fantastica storia d’amore che vede i due protagonisti sempre più lontani, ma forse non è proprio così, ci sono ancora tanti avvenimenti all’orizzonte.

Terra Amara anticipazioni: Demir lascia tutti sotto shock

Iniziamo quindi dicendo che Zuleyha sta andando vero Nazire per consegnare degli abiti, quando però vede qualcosa che la lascia senza parole, ovvero vicino al torrente una donna ha una crisi epilettica.

La giovane, prima di mette molta paura ma poi capisce che deve fare qualcosa, se vuoi aiutarla, nel mentre Yilmaz viene a conoscenza delle vere condizioni di Nazire e non ci pensa assolutamente molto, prima di andare a vedere cosa succede, anche perchè deve ricambiare il suo gesto.

L’Akkaya, quindi arriva quando Nazire ha ancora questa crisi ma nota anche che non è sola, anzi, accanto a lei c’è proprio l’Altun, anche se la sua vista lo lascia senza parole perchè si erano detti addio per sempre, insieme portano la donna, giustamente, in ospedale.

Una volta che tutto si ristabilisce nel verso giusti, Yilmaz chiede a ZUleyha se vuole essere accompagnata a casa, ma nel mentre arriva proprio Demir, che vedendoli insieme, non servirebbe neanche dirlo, reagisce molto male.

Lo Yaman si mette, quindi, al centro della strada e punta la pistola nel senso del suo nemico in amore, ma anche l’Akkaya tira fuori l’arma e fa la stessa cosa, ecco che la donna si trova letteralmente tra due fuochi.

La Altun, con gli occhi pieni di lacrime, chiede al marito Demir di non commettere una stupidaggine, perchè deve pensare alla loro famiglia ma soprattutto al piccolo Adnan che è a casa, riuscirà in questo modo a fermarlo?

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 intorno alle 16.30 circa.