Sabrina Salerno: la maglietta dice tutto, eccola

Sabrina Salerno, la maglietta dice tutto: l’estate deve ancora finire per la cantante che alza la temperatura, eccola.

Come tante altre vip, Sabrina Salerno si sta godendo pienamente gli ultimi giorni d’estate, senza rinunciare ovviamente a sfoggiare quella sensualità che ha sempre avuto sin dagli esordi.

Sempre più attiva e seguita sui social, la Salerno ha postato una nuova foto dove la grande protagonista è la maglietta; dice davvero tutto, lo scatto alza notevolmente la temperatura.

Sabrina Salerno, la maglietta dice tutto: l’atmosfera si riscalda

Continuano i viaggi della cantante in giro per il mondo, sempre pronta ad esplorare posti nuovi; dopo la Thailandia, direttamente da Venezia è ora pronta a volare per la Spagna, direzione Madrid.

Pronta per imbarcarsi, la Salerno si è fatta immortalare in aeroporto con tanto di bagagli a seguito, con un grande sorriso splendente i capelli castani chiari sciolti al vento; l’attenzione si sposta subito però tuttaalla sua maglietta, bianca e quasi trasparente, che porta all’altezza del petto la scritta “sexy girl”.

Una definizione sicuramente più che azzeccata per chi la indossa, considerando poi come la maglietta stessa enfatizzi moltissimo il corpo da sogno della cantante e le sue curve, col prosperoso décollété della Salerno sempre pronto a prendersi la scena.

“Valigie ne abbiamo?!? Madrid ✈️” scrive lei nella didascalia che accompagna il post, mentre i fan non la finiscono di mettere like e di lasciare commenti alla bellissima cantante.

Come al solito, sono moltissimi quelli che non hanno resistito al fascino di Sabrina ed hanno subito commentato la foto, riempendola di complimenti; “Una maglietta che si sente cantare 😅❤️😆” scrive un fan, mentre un altro specifica “Bellissima come sempre 🌹🌹🌹❤️”.

Non si contano comunque gli altri complimenti, con molti fan che hanno anche colto l’occasione per augurare buon viaggio alla cantante; sono tantissimi quelli che sperano di rivederla protagonista anche in tv, ma intanto la Salerno continua a lasciare senza parole i suoi follower sfoggiando una sensualità davvero da sogno.