Qualcuno mente, riesci a capire chi? Difficilissimo: mettiti alla prova cercando di risolvere questo nuovo test.

L’arrivo di settembre e l’imminente ritorno fra i banchi di scuola di tantissimi studenti invoglia forse tante persone a mettere alla prova le loro abilità intellettive e non solo.

Nel nuovo test emerso online, bisogna capire chi è che mente e tradisce i propri compagni: è davvero difficilissimo, tu riuscirai a dare la risposta giusta? Mettiti alla prova in questa nuova sfida.

Qualcuno mente, riesci a capire chi? Difficilissimo: prova a dare la risposta corretta

Come si vede dall’immagine, al centro di questo test c’è un gruppo di persone: quello che si deve fare per dare la risposta giusta è trovare chi è che sta mentendo a tutti gli altri.

Guarda attentamente l’immagine, senza tralasciare nessun dettaglio; in questi casi è proprio l’abilità d’osservazione che fa la differenza ed ogni piccola cosa può essere decisiva. Riesci a capire chi è che mente?

La soluzione va trovata in affari di cuore: nell’immagine infatti vediamo quattro persone, due uomini e due donne, con le coppie che sembrano già formate; ma sarà davvero così? Quello che ti stiamo dando è davvero un grande indizio, che dovresti sfruttare per il meglio per trovare la risposta…

A questo punto, anche dopo aver provato ad aiutarti, è arrivato il momento di rivelare la soluzione, svelando così chi è il bugiardo dell’immagine: avrai davvero indovinato?

Con un po’ di attenzione, vediamo che sono la ragazza seduta e il ragazzo con la maglietta gialla ad essere i bugiardi; sebbene non sembri, i due si tengono di nascosto la mano ed hanno dunque una relazione segreta, alle spalle magari dei due partner reciproci che potrebbero tranquillamente essere gli altri due.

Eri già riuscito a trovare la risposta corretta a questo test? Non era per nulla facile, ma con un po’ di attenzione la soluzione era identificabile! Restate con noi per divertirvi con nuovi quiz, test e rompicapi.