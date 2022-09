Scopriamo insieme che cosa accadrà dalla prossima settimana, ovvero la prima puntata della settimana stagione della nostra amata soap.

Come sappiamo, finalmente è arrivato il periodo dell’anno che tutti noi attendevamo da tempo, ovvero l’inizio della nuova stagione del Paradiso delle signore, stiamo parlando della settima.

In questi giorni che ci separano dalla messa in onda possiamo vedere le ultime puntate della precedente stagione, in questo modo facciamo una sorta di punto della situazione, ma oggi vi vogliamo svelare qualche interessante anteprima.

Il paradiso delle signore: tutte le novità che ci attendono da lunedì

Iniziamo dicendo che nel corso di questa stagione possiamo assistere allo scontro, molto probabilmente epico tra due importanti personaggi, ovvero Umberto Guarnieri e Adelaide di Sant’Erasmo, come abbiamo visto l’uomo e suo alleato da sempre si è invaghito di Flora Gentile Ravasi.

La contessa quindi decide di mettere in serio pericolo la carriera di Flora e la sua permanenza a Milano, ecco quindi che Umberto arriva a minacciare Adelaide, ma non in modo diretto, ma alquanto subdolo.

In questo scontro, poi, potrebbe entrare anche Vittorio Conti che è socio di Adelaide, dopo che la donna ha preso i titoli dell’azienda, in questa stagione, poi, potrebbe finalmente trovare l’amore lasciandosi alle spalle io suo matrimonio fallito.

Ma chi sarà la donna? Sembra che si parli della nuova entrata che vedremo, ovvero Maria Puglisi, e per la coppia formata da Ezio Colombo e Veronica Zanatta cosa succederà? I due, dopo un allontanamento saranno finalmente di nuovo fidanzati.

Per quanto riguarda Gloria si è consegnata alla polizia per poter proteggere la figlia, come possiamo vedere anche dalla pubblicità della nuova stagione, confessando di aver reso possibile un aborto quando in Italia era illegale.

La donna è convinta che passerà tutto il suo tempo in carcere ma Stefania non è dello stesso parere, infatti decide di scrivere un libro molto forte e toccante sulla madre e che potrebbe, magari, favorirne uno sconto di pena.

Arriviamo a Marcello Barbieri che ha lasciato Ludovica Brancia anche perchè il loro matrimonio, per via delle mille differenze sociali non sarebbe mai stato accettato, ma il giovane non ha mai smesso di amara la ragazza.

Arriveranno anche due nuovissime Veneri al paradiso, ovvero Clara Boscolo, molto timida ed Elvira Gallo, l’esatto contrario, non ci resta che attendere la prima puntata in onda lunedì 12 settembre sempre su Rai1.