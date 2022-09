Una Vita anticipazioni, Casilda è un cuore enorme: ecco cosa succede nella nuova puntata della telenovela spagnola.

Anche oggi vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, in onda al consueto orario su Canale 5; Genoveva si è messa in contatto con la levatrice che la farà abortire, ma Marcelo ha ascoltato la telefonata ed è pronto ad informare Aurelio.

Intanto, Ramon porta avanti il suo piano insieme a Fidel nonostante le rassicurazioni a Lolita, mentre Casilda dimostra ancora una volta di avere un gran cuore; ecco cosa succede nella puntata di oggi, stando alle anticipazioni.

Una Vita anticipazioni 6 settembre, Casilda è un cuore enorme: ecco cosa succede

Ramon pare essere pronto a portare avanti il suo piano con Fidel; non solo il Palacios ha raccolto il denaro necessario per finanziare l’operazione, ma è pronto ad agire personalmente.

Guidato dall’uomo, si ritrova infatti in uno scantinato, con davanti a lui un uomo incappucciato; stando alle anticipazioni, quell‘uomo si rivelerà essere Leonardo, uno degli artefici dell’attentato che ha tolto la vita ad Antonito e Carmen.

Davanti all’anarchico prigioniero, Ramon sembra non trattenersi e vede manifestarsi tutti i propositi di vendetta covati in questi anni di dolore; il Palacios sembra sia pronto a sfogare tutta la sua rabbia, ma le sue azioni potrebbero non essere reversibili. In cosa si farà coinvolgere Ramon?

Intanto, nella puntata di oggi Casilda dimostrerà ancora una volta di avere un gran cuore, pensando insieme a Jacinto ad un modo per far vincere il concorso a Maruxina; la domestica vuole cercare il biglietto vincente per aggiudicarsi il viaggio a San Sebastian, insieme alla nobilità locale, ma Alodia le mette i bastoni fra le ruote in diversi modi.

I due compagni della soffitta sembrano essere pronti a dare una mano alla giovane domestica, anche se potrebbe non essere così facile. Fabiana e Servante hanno un problema col camino alla pensione e chiedono l’aiuto di Guillermo; il giovane Sacristan suggerirà alla coppia di locandieri di organizzare un ballo nella pensione per raccogliere fondi e riparare il guasto.