Scopriamo insieme che cosa succede nella nuova puntata di oggi per quanto riguarda la nostra soap opera Turca.

Anche oggi, 6 settembre, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento di Terra Amara, ovvero il programma che ci tiene incollati al piccolo schermo da quando è iniziata l’estate e che ancora possiamo vedere.

Cerchiamo quindi di capire che cosa succederà e che ci terrà con la massima attenzione per tutta la puntata come sempre, e soprattutto cosa accade ai due protagonisti innamorati del programma.

Terra amara anticipazioni: Sabahattin lo incastra

Iniziamo quindi dicendo che Sabahattin ha scoperto che Sermin accusava Gulten di aver rubato tutti i preziosi ma ha anche capito che c’era qualcosa che non andava per il verso giusto.

Il bel medico ha infatti capito che se c’è una persona cattiva in quanti è successo non è assolutamente la sorella di Gaffur e nel mentre Sabahattin stima Gulten per la sua integrità morale che ha sempre mostrato ma ha un profondo senso di non stima per la moglie ed i suoi piani incredibili.

Ecco perchè il noto medico non vuole assolutamente continuare ad essere il marito di Sermin, Sabahattin detesta con tutto se stesso la bionda, nell’ultimo periodo, la malcapitata Gulten ha sempre ricevuto le accuse di essere una ladra.

Sabahattin ha dichiarato che per il momento va neutralizzata, ecco quindi che dopo le varie indagini, ha trovato finalmente quello che cercava, mostra quindi alla cugina di Demir delle fotografie molto compromettenti, si trova infatti in compagnia di Veli.

Ecco che il medico chiede ancora il divorzio ed in questo caso la donna non si può certo che tirare indietro, il fratello, o meglio fratellastro di Zuleyha continua a fare vittime dietro di lui, ha infatti prima cercato di togliere denaro a Sermin in modo ingannevole, adesso cerca di convincere Fusun a diventare sua socia.

Il giovane utilizza tutto il suo fascino anche con l’altra donna, ma riuscirà nuovamente a mettere in canna il nuovo colpo? Per il momento non possiamo saperlo, dobbiamo attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.03 circa.