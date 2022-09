Scopriamo insieme se anche tu spesso dici una cosa ma in realtà ne pensi completamente un’altra da cosa dipende.

Leggere l’oroscopo è un modo alternativo e divertente per passare un po’ di tempo e magari scoprire qualcosa di nuovo, come in questo caso, perchè per chi non lo sapesse il segno zodiacale influisce molto anche in alcune nostre caratteristiche personali.

Come in questo caso, ovvero se spesso diciamo una cosa, solo per far felice l’altra persona, ma in realtà ne pensiamo una completamente opposta, scopriamo quindi, quali sono questi segni zodiacali.

Dici una cosa ma ne pensi un’altra? Ecco il motivo

Il primo segno è quello dell’Ariete che è sempre molto diretto, o almeno è quello che mostra, ma grazie alla sua ironia, che non tutti capiscono, spesso le cose che dice sono molto forti.

Il suo modo di parlare è sempre molto complicato e ci vuole qualcuno che spieghi realmente cosa vuole dire altrimenti è impossibile comprenderlo, con chi è nato sotto a questo segno le incomprensioni sono molto frequenti.

Il prossimo segno è quello dei Gemelli, che ha già due personalità dentro di se e questo non rende le cose assolutamente facili, anzi, anche lui, o lei, utilizzano molto spesso l’ironia come arma per far capire altro.

Bisogna imparare a tenersi le cose dentro e spiegare meglio quello che si vuole dire veramente, altrimenti è sempre tutto molto confusionario e nessuno capisce realmente molto dai suoi discorsi, quindi il litigio è facilissimo.

L’ultimo segno di oggi è quello dell’Acquario che pensa una cosa e ne dice completamente un’altra sempre, anche se è molto romantico resta sempre difficile capirlo veramente, il suo modo di fare complica molto le cose.

Diciamo che le persone di questo segno sono molto complicate e devono imparare a semplificare le cose, altrimenti, anche per loro, ci sono sempre mille problematiche da affrontare proprio per il loro modo di fare.

E voi siete uno di questi segni che vi abbiamo appena indicato oppure no? Continuate a seguirci per avere sempre delle caratteristiche nuove e particolari che riguardano il nostro segno zodiacale al quale non avreste mai pensato come affinità.