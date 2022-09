Scopriamo insieme che cosa possiamo vedere nel nuovo appuntamento con la soap opera che arriva dalla Turchia.

Anche oggi, 5 settembre, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con la soap opera che ci è tanto piaciuta in tutto il periodo estivo, stiamo parlando di Terra Amara, e che forse a breve verrà bloccata o sposata.

Quindi non perdiamo tempo e scopriamo insieme che cosa succede nella storia d’amore tra i protagonisti di questo incredibile programma che ha catturato tutti da casa, grandi e piccini.

Terra Amara anticipazioni: Loro due sono in pericolo

Iniziamo dicendo che Gaffur, per cercare di punire Gulten, che ha rovinato il nome della loro famiglia per via di una relazione segreta, voleva darla in sposa ad un’uomo molto anziano.

La giovane era triste ed ha cercato anche di togliersi la vita, ma, fortunatamente Yilmaz è arrivata in tempo e l’ha salvata, l’imprenditore quindi ha trovato il capomastro e lo ha minacciato che non si deve mai più avvicinare alla sorella.

Gaffur ha comunicato tutto a Saniye ed entrambe hanno una enorme paura che tutto poteva venire a galla e pagare le conseguenze, una volta che tutti sanno che Gulten non ha mai avuto una relazione con Sabahattin, Hunkar e Demir richiedono il suo ritorno.

Ecco quindi che il fratello della ragazza è andato dal’Akkaya e gli ha chiesto di portare via con se Gulten, ma lei si è rifiutata perchè vuole rimanere con il suo amore, ecco che Gaffur è tornato a casa e sta cercando il modo di giustificare la sua assenza.

Ecco che l’uomo e la moglie hanno detto alla signora che la figlia era fuggita da Istanbul e che aveva avuto un infortunio che le rendeva impossibile partire nuovamente, ma Hunkar li sta per smascherare tutti.

La suocera di Zuleyha è riconosciuta proprio per la sua indulgenza, Hunkar odia essere presa in giro, e quando scopre che Gaffur e Saniye le hanno mentito si arrabbierà moltissimo.

Marito e moglie devono rimediare velocemente altrimenti devono sbrigarsi ad andare via dalla villa e loro sono assolutamente terrorizzati da questo pensiero, per il momento non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire che cosa succederà, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.30.