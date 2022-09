Scopriamo insieme che cosa accadrà nella giornata di domani per quanto riguarda l’amatissima soap opera che arriva dalla Spagna.

Iniziamo dicendo che quella di oggi, 5 settembre, non sarà una bella notizia per la soap opera Sei Sorelle, perchè non andrà più in onda il programma ma verrà sostituito da alcune repliche molto interessanti.

Infatti dal 5 al 9 settembre andranno in onda le puntate dell’ultima stagione del Paradiso delle Signore, ovvero la sesta stagione, ma non è solo una brutta notizia, c’è anche qualcosa di positivo.

Sei Sorelle: succederà nella giornata di domani

Perchè chi vuole continuare a seguire quello che accade alle bellissime sorella Silva, non deve disperare, a partire dal 12 settembre inizia la nuova stagione del Paradiso delle signore, ecco perchè prima ci vorrà un piccolo riepilogo.

Ma le Sorelle Silva arriveranno direttamente su Rai Premium ma nella fascia serale non in quella pomeridiana, potrete continuare quindi a vedere le loro avventure in onda senza alcun tipo di problema.

Ecco quindi che questa settimana avremmo modo di vedere le ultime puntata della sesta stagione che tanto ci ha affascinato nei mesi precedenti, ricordiamoci quindi di quello che è accaduto.

Vedremmo Adelaide che è diventata la nuova socia di Vittorio Conti, mentre le nuove puntate arriveranno dal 12 settembre in poi e scopriremo cosa succederà al grande magazzino e come Umberto reagisce a quello che è successo.

Umberto, poi cerca il modo di far tenere il posto alla cognata cercando di non rovinare il suo rapporto con Flora, il programma avrà grandissimi colpi di scena e le storie saranno sempre più complicate.

Cosa accadrà poi a Gloria e Ezio, mentre la Moreau riuscirà ad uscire di prigione, e Gemma? Vittorio invece riuscirà a trovare un’amore che dura nel tempo, forse la nuova arrivata Matilde!

Il paradiso delle signore riprenderà la messa in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1 i vari colpi di scena ci terranno incollati al piccola schermo e siamo certi, dato le varie anticipazioni che saranno particolari ed incredibili.