Regina Elisabetta shock, cambia tutto e rivoluziona: arriva la decisione dell’amatissima monarca britannica?

Visto il suo regno longevo da record e la sua popolarità, la regina Elisabetta è sempre al centro dei riflettori e sotto gli occhi non soltanto di milioni di sudditi, ma anche di milioni e milioni di altre persone in tutto il mondo.

Per questo, un nuovo rumors arrivato da Star e International Business Time lascia tutti quanti senza parole: la monarca britannica decide di cambiare tutto? Ecco quanto hanno riportato le fonti.

Regina Elisabetta shock: cambia tutto e rivoluziona

Stando a quanto riportato da diverse testate italiane come Il Messaggero, Today e tantissime altre, sarebbero arrivati nuovi rumor da oltre la Manica; a quanto pare, sia Star che International Business Time avrebbero parlato di un possibile cambiamento della regina nel suo testamento.

Pare infatti che, specie dopo le dichiarazioni di Harry e Meghan in questi ultimi tempi, la regina abbia deciso di modificare in maniera sicuramente rivelante il suo testamento, in particolare ridefinendo nuovamente il lascito dei suoi gioielli.

Secondo i rumors riportati dai media (che restano ovviamente tali) la regina avrebbe diversi gioielli reali da lasciare ai suoi eredi, tra cui preziosissimi diademi, anelli, bracciali, orecchini, spille e collane, tramandati solitamente alle donne della famiglia; ecco perché le destinatarie dovrebbero essere solamente Kate Middleton e sua figlia, la piccola principessa Charlotte.

Solitamente, come riportato, chi riceve in eredità i gioielli è qualcuno di molto caro alla regina, ecco perché la possibile esclusione di Meghan fa davvero discutere: dal testamento sarebbe infatti escluso anche Harry e Archie, il loro primogenito.

Inoltre, oltre ai gioielli, la regina è in possesso di tantissimi altri oggetti personali di grande valore, anche questi divisi tra i suoi familiari; i duchi del Sussex potrebbero però non ricevere nulla.

Davvero la regina ha escluso Harry e Meghan dal testamento? Al momento, restano solamente supposizioni riportate dai media e non c’è nulla di confermato dai portavoce della Royal Family, che parleranno in caso solo quando verrà il triste momento della dipartita della regina.