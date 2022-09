Aida Yespica in love? Ecco cosa sta accadendo

Nuovo ritorno di fiamma per Aida Yespica? La showgirl ha condiviso con i suoi followers delle foto che non lasciano dubbi. Ecco cosa sta succedendo.

Nelle ultime ore, Aida Yepsica è tornata ai centro dei gossip per via di un’indiscrezione shock. A quanto sembra la showgirl starebbe rifrequentando una sua vecchia fiamma. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto e di chi si tratta.

Un ritorno di fiamma inaspettato per Aida Yespica, la showgirl starebbe rifrequentando il suo ex Geppi Lama. La relazione tra i due era finita circa due anni fa, ma ora qualcosa sembra cambiato. Il tutto è venuto a galla grazie ad un Instagram story pubblicata proprio dalla modella venezuelana in cui è apparso il tag dell’ex fidanzato.

I due avrebbero trascorso insieme le vacanze estive e a quanto sembra avrebbero ritrovato la serenità perduta. Aida e Geppi interruppero la relazione dopo ben tre anni di convivenza. Purtroppo, qualcosa tra i due non andò nel verso giusto, motivo per cui decisero di allontanarsi.

Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa sta accadendo.

Aida Yespica e Geppi Lama di nuovo insieme? Ecco cosa è successo

Sono passati ben due anni da quando Aida Yespica e Geppi Lama decisero di lasciarsi. I due avevano vissuto insieme il lock down, periodo in cui erano risultati positivi al Covid. Proprio durante questo frangete si accorsero di non essere più innamorati, motivo per cui decisero di allontanarsi.

Ora però, sembrano aver ritrovato la passione, infatti, è stata la stessa Aida a pubblicare alcune storie insieme all’ex fidanzato. I due nel corso degli anni si lasciarono più volte, ai tempi ad infastidire l’imprenditore fu l’avvicinamento al Gf Vip tra Aida e Jeremias Rodriguez.

Ad alimentare la gelosia di Geppi furono soprattutto alcuni gossip inerenti al presunto bacio tra i due ex gieffini. Poi, dopo l’allontanamento momentaneo, Aida e Geppi si rappacificarono fino alla separazione definitiva nel 2020.

Ora però, sembrano aver messo via i rancori per iniziare una nuova storia d’amore. Sarà davvero così? Per scoprirlo non ci resta che aspettare la conferma dei diretti interessati. Voi cosa ne pensate?