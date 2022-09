lUna Vita anticipazioni, Genoveva è pronta a farlo: ecco cosa succede nella puntata in onda oggi, la Salmeron senza scrupoli.

Come ogni giorno vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, telenovela spagnola mandata in onda da Canale 5 anche nel week end; Rodrigo è riuscito a fuggire dalle grinfie di Genoveva, ma per lui sembra comunque non mettersi bene e nemmeno per Valeria.

Intanto, la Salmeron è pronta a farlo senza nessuno scrupolo, ma le cose potrebbero non andare come da lei previste; ecco le anticipazioni per la nuova puntata in onda oggi, domenica 4 settembre.

Una Vita anticipazioni, Genoveva è pronta a farlo: cosa succede nella nuova puntata

Mentre tutto il quartiere sembra essere schierato contro Aurelio e a favore dei commercianti, Genoveva continua a fare pressioni su Rodrigo affinché le riveli la formula del gas scoperto.

Oltre agli affari però, Genoveva deve pensare anche alla sua vita privata, che pare darle parecchi grattacapi; è ormai attestato infatti che aspetta un figlio, ma la donna non ha nessuna intenzione di dare un erede ad Aurelio.

Per questo, stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, riuscirà finalmente a farsi dare da Ignacio (che aveva precedentemente minacciato per i suoi continui tradimenti ad Alodia) il contatto di una mammana.

Proprio mentre si sta mettendo in contatto telefonico con lei però, Marcelo si trova ad ascoltare la conversazione; il maggiordomo, fedele ai Quesada, riferirà presto tutto quanto al suo padrone.

Intanto, Ramon cerca di rassicurare Lolita, promettendole di non fare nulla per metterla in pericolo; il Palacios però è coinvolto in un losco affare con Fidel e, raggiungendo l’uomo in uno scantinato, si ritrova davanti ad un ostaggio incappucciato. Ramon si troverà ad essere complice di un omicidio?

Restate con noi per le consuete anticipazioni giornaliere della telenevola spagnola, così come delle altre serie di punta in onda su Canale 5 e nei palinsesti Rai; l’intrattenimento, in tv, non manca mai.