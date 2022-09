Serena Bortone, ecco la novità che non ti immagini: da non credre cosa potrebbe succedere nella nuova edizione.

Serena Bortone è pronta per una nuova edizione di Oggi è un altro giorno, programma molto apprezzato e diventato ormai un appuntamento fisso del palinsesto Rai.

Manca davvero pochissimo al ritorno in onda del talk show della conduttrice, che arriverà già da domani, lunedì 5 luglio; ma quali saranno le novità per queste nuove puntate? Davvero incredibili.

Serena Bortone, ecco la novità che non ti immagini: Oggi è un altro giorno pronto a ripartire

La nuova edizione del programma della Bortone pare davvero pronta a entusiasmare il pubblico, tanto che non saranno poche le novità previste per queste nuove puntate.

Stando a quanto riportato da DavideMaggio.it (come riporta anche il sito La Nostra TV), per la nuova edizione ci dovrebbero essere due ospiti fissi sensazionali, molto amati dal pubblico; a quanto pare infatti, direttamente dal Grande Fratello Vip sono pronti ad arrivare Francesco Oppini e Laura Freddi.

Già nella scorsa edizione sia l’opinionista che la showgirl sono stati ospiti del programma della Bortone, ma pare che ora sia previsto per loro un ruolo molto più significativo.

Nel cast fisso di Oggi è un altro giorno ritroveremo poi Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi, Memo Remigi ed Antonio Mezzancella, che contribuiranno all’intrattenimento del pubblico insieme a numerosi ospiti che cambieranno di puntata in puntata.

Novità in arrivo anche per la struttura del programma, che sempre stando a quanto riportato dalla fonte darà più spazio a performance dal vivo, in accordo con l’ospite in studio di giornata. La seconda parte del programma verrà dedicata all’attualità e alla politica, con una serie di ospiti che via via commenteranno la tematica del giorno, comprese le imminenti elezioni politiche.

La prima puntata dovrebbe vedere come ospiti volti davvero importanti: ad esempio, le anticipazioni vogliono presenti in studio Paola Gassman e Ugo Pagliai, con uno speciale in memoria di Vittorio Gassman. A seguire, anche l’esibizione di Johnson Righeira, che canterà il celebre singolo L’estate sta finendo.