Michele Merlo: la notizia shock

Dopo più di un anno dalla scomparsa, emergono dettagli sconvolgenti riguardo il reale stato di salute di Michele Merlo.

Il 6 giugno 2021 ci lasciava improvvisamente il noto cantante Michele Merlo, conosciuto come Mike Bird. L’artista nacque negli studi di Amici di Maria De Filippi, dove ebbe la possibilità di conoscere Emma Marrone, con la quale rimase in ottimi rapporti fino alla scomparsa prematura. A questo proposito, diversi interrogativi hanno caratterizzato la morte del giovane ragazzo, tra cui ovviamente la domanda riguardo la possibilità di un finale diverso.

Negli ultimi mesi, i genitori di Michele hanno cercato di comprendere la verità sulla tragedia, una tragedia che – a quanto pare – poteva essere evitata. Michele Merlo è stato colpito da una grave forma di leucemia che non ha permesso a medici ed infermieri di intervenire in tempo per salvarlo.

La principale colpa venne attribuita al medico di base, il quale attribuì i malesseri di Merlo (in particolare l’enorme ematoma sulla gamba) ad un colpo ricevuto in fase di trasloco; per questo motivo, i genitori di Mike Bird hanno denunciato il medico di base per negligenza. Oggi, dopo più di un anno dalla scomparsa, è trapelata una sconvolgete verità.

Michele Merlo poteva salvarsi? La verità

Per diversi mesi, il medico di base ha giustificato le sue azioni sostenendo che Michele Merlo non avrebbe vinto la malattia anche di fronte ad una diagnosi corretta; i genitori non hanno mai creduto a questa ipotesi, pertanto hanno continuato ad indagare sulla morte del figlio.

Stando a quanto riportato dall’ANSA, sembra che Mike Bird – con una terapia pronta e tempestiva – avrebbe avuto la possibilità di salvarsi (parliamo di una probabilità del 79%/86%). Se tale ipotesi fosse vera, darebbe ragione ai genitori del 28enne, ancora scossi e sconvolti dalla morte del loro Michele.

Continuano quindi le indagini riguardo la scomparsa di Michele Merlo, avvenuta lo scorso 6 giugno 2021 per una leucemia grave, malattia che non venne diagnosticata dal medico di base e dal pronto soccorso – dove i medici attribuirono il malessere del cantante ad una semplice tonsillite. Una verità amara da digerire, soprattutto considerando la giovane età di Mike e gli innumerevoli sogni che avrebbe voluto (e a questo punto potuto) realizzare.