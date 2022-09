Eleonora Daniele, ecco il bel marito molto riservato: lo avete mai visto? Ha anche una parentela molto famosa.

Sono passati tantissimi anni da quando, sconosciuta, la giornalista e conduttrice ora in Rai faceva il suo esordio televisivo in Mediaset, partecipando ad una delle primissime edizioni del al Grande Fratello.

Da quel momento ha costruito una brillantissima carriera, sviluppando le sue competenze come giornalista e conduttrice; col tempo, è diventata una vera e propria colonna per Storie Italiane. Ma se il suo è un volto più che noto, avete mai visto il marito? Eccolo, è molto riservato nonostante appartenga ad una famiglia prestigiosa.

Eleonora Daniele, ecco il bel marito molto riservato: chi è

Da decenni ormai Eleonora Daniele condivide la sua vita con l’imprenditore Giulio Tassoni, che ha sposato nel 2019 dopo addirittura 16 anni di fidanzamento; i due sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo è, nel 2020, hanno goduto anche della gioia di avere un figlio.

A 44 anni, la Daniele è riuscita finalmente a diventare mamma, partorendo la piccola Carlotta; la nascita della bambina ha portato una luce particolare nella vita dei due, che condividono una gioia immensa.

Nonostante sia molto riservato, come riporta il sito ilsussidiario.net Tassoni è un imprenditore attivo nel mondo dell’estetica e della cosmesi e per lui la conduttirce ha espresso sempre dolci parole d’amore e di stima.

“Giulio è stato di grandissimo aiuto, specie la notte, quando la bambina non dormiva. La prendeva in braccio e la calmava. Nelle difficoltà c’è sempre stato” ha rivelato la Daniele in una precedente intervista a Diva e Donna, come riporta il sito.

I due sono molto affiatati e stanno riempendo d’amore la piccola Carlotta, proprio mentre negli scorsi mesi si parlava anche della possibilità di un secondo figlio…la coppia allargherà la famiglia?

Piccola curiosità sull’imprenditore: come si può intuire dal cognome, la sua famiglia è di nobili origini ed è un diretto discendente di Alessandro Tassoni, poeta barocco autore del poema eroicomico La secchia rapita.