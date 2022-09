Valentina Vignali: lato B da sogno, non puoi non vedere

Valentina Vignali, il lato B è da sogno: non puoi non vedere, l’estate è più calda che mai per la modella, cestista e showgirl.

E’ sempre Valentina Vignali e tutto il web si infiamma ogni volta che la showgirl, modella, cestista e cantante di Rimini decide di mostrarsi; per lei l’estate sembra ancora lontana dal concludersi, per la gioia di tutti i fan che ne possono ammirare i momenti di relax.

Nel nuovo post, pare proprio che il paesaggio mozzafiato passi inosservato col suo lato B da sogno; il nuovo scatto alza notevolmente la temperatura, non puoi di certo non vederlo.

Valentina Vignali, il lato B è da sogno: una visione mozzafiato, eccola

Continua il tour mondiale di Valentina Vignali, che ha sfruttato queste vacanze estive per girare il mondo e godersi pienamente un meritato riposo; questa volta, dopo la Grecia, è il turno della Polinesia francese e se il paesaggio è sempre mozzafiato, non è da meno quello che offre la giocatrice di Basket.

Nel nuovo post pubblicato sul suo account Instagram, Valentina dà ancora sfoggio del suo corpo mozzafiato, da dea greca; lo scatto la vede seduta su un pontile caratteristico, con un costume intero e lo sguardo dritto verso l’acqua.

La modella si presenta con i capelli sciolti e ricci, postumi probabilmente di un’acconciatura con le treccine; a rubare la scena però è il suo lato B scolpito, che pare offuscare davvero la meravigliosa location in cui la Vignali si ritrova immersa.

A Thaiti brilla dunque una stella, ed è quella della showgirl; nella didascalia del post esalta il paese che la ha ospitata, ma gli occhi dei milioni di follower che la seguono su Instagram sono tutti per lei.

I like non si contano, così come i commenti nell’apposito spazio; il suo fascino e la sua sensualità sembrano aver fatto ancora una volta breccia nel cuore di tutti quanti. “Ma sei una dea” scrive una fan, mentre un altro la definisce “Deliziosa delizia”, con tanto di emoticon con gli occhi a cuoricino.