Una Vita anticipazioni: Ramon lo minaccia

Anche oggi, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, la penultima di questa settimana; anche nel week end le trame della telenovela continuano.

Rodrigo Lluch è riuscito a scappare dal luogo dove Genoveva lo teneva prigioniero, recandosi immediatamente da Valeria per un confronto con la moglie; i due verranno interrotti, mentre Ramon passerà a duri toni con lui. Ecco cosa succede nella puntata di oggi, sabato 3 settembre, stando alle anticipazioni.

Fingendosi collaborativo, Rodrigo Lluch è riuscito a scappare dalla casa isolata dove veniva tenuto in custodia da Genoveva; immediatamente, il chimico si reca a casa della moglie Valeria ad Acaçias, provocando un forte shock nella donna.

I due riescono finalmente a chiarirsi, con Rodrigo che spiega tutta la sua storia, di come abbia scoperto il gas e di come un suo collaboratore lo abbia tradito per denaro, vendendo informazioni ad Aurelio Quesada.

Stando alle anticipazioni però, Genoveva interromperà la conversazione e farà allontanare Rodrigo. La Salmeron minaccia poi Valeria sfruttando i suoi sentimenti: se non avrà la formula del gas David ne subirà le conseguenze. Cosa deciderà di fare la pianista? Genoveva sembra aver giocato ancora una volta bene le carte a sua disposizione.

Intanto, per quanto riguarda gli altri personaggi, Hortensia è determinata a trovare un modo per restituire il denaro a Pascual; per questo, ha intenzione di sfruttare i terreni di Burgos per un vigneto in modo da realizzare del vino da vendere, ricordandosi di vecchie dichiarazioni del padre.

Mentre Felipe è sempre più distante da Dori, Lolita (dopo aver osservato i comportamenti del suocero negli ultimi giorni) è ancora preoccupata per Ramon e chiede aiuto a Fidel; stando alle anticipazioni però, il Palacios chiederà all’uomo di allontanarsi da Lolita, per non farla soffrire e per non esporla troppo.