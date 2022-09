Quale damigella ha fatto il terribile gesto? Impossibile capirlo

Test visivo: riesci a capire quale delle tre damigelle ha ucciso la sposa? Impossibile, solo i più intelligenti riescono a risolvere l’enigma. Provaci anche tu e sfida le tue capacità logiche.

Nell’ultimo periodo sempre più persone si divertono a risolvere i vari quiz presenti sul web. Questi, oltre ad essere un ottimo passatempo, sono anche molto utili per allenare la mente. Per questo motivo, oggi vi proponiamo un vero e proprio test visivo, vi avvertiamo non sarò affatto semplice trovare la soluzione.

Se ti piacciono le sfide, questo test fa proprio al caso tuo. Come avrai notato nell’immagine qui sopra è raffigurato un omicidio. Al centro della vicenda ci sono tre damigelle e una sposa. Sapresti indicare chi tra le tre donne è la colpevole?

Se proprio non riesci a trovare la risposta esatta, qui sotto ti sveliamo la soluzione. Cosa staia aspettando? Prova a risolvere il quiz.

Test visivo: chi ha ucciso la sposa?

Se sei arrivato a questo punto o hai trovato la soluzione oppure non hai la minima idea di chi possa aver ucciso la sposa. Come vi avevamo preannunciato non era affatto semplice risolvere l’enigma. Prima di passare alla soluzione, proviamo a darvi ancora qualche indizio.

Provate a concentrarvi sui particolari, sicuramente una delle tre sta fingendo. Ma avete notato la scritta presente sullo specchio? C’è una A molto grande, ma non è chiaro quale sia la lettera seguente. Probabilmente la colpevole non è riuscita a terminare il suo lavoro.

Ma riflettendo attentamente, potrebbe essere una tecnica per depistarci. Avete capito di chi si tratta? Ma è ovvio, la risposta corretta è Anna.

Il motivo è molto semplice, il responsabile principale è da individuare nel fazzoletto che tiene in mano. Si tratta del velo che la sposa avrebbe dovuto indossare. In realtà, la colpevole ha usato questo oggetto per tenere la mano della sposa ed aggiungere il segno vicino alla lettera A. Infatti, l’obbiettivo dell’assassina era far cadere i sospetti sulle altre due damigelle.

Quindi non fatevi ingannare dal suo pianto disperato, la colpevole è proprio lei. Voi cosa ne pensate?