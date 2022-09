Elisabetta Gregoraci accompagna il figlio a scuola, sai quanto costa?

Elisabetta Gregoraci accompagna Nathan Falco al primo giorno di scuola. Ma sapete quanto paga per la retta del figlio? Da non credere la cifra è shock. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Elisabetta Gregoraci non poteva di certo mancare per il primo giorno di scuola del suo Nathan Falco. La 42 enne ha iscritto il figlio nella prestigiosa The International School of Monaco. Ma sapete quanto costa la retta? Incredibile, la cifra è folle.

Sappiamo tutti quanto Elisabetta Gregoraci sia legata a suo figlio Nathan, lei stessa ha sempre ammesso di avere un rapporto morboso nei suoi confronti. Ovviamente, la showgirl non poteva lasciarlo da solo durante uno dei giorni più importanti della sua vita, ovvero il primo giorno di scuola.

Per l’occasione, Elisabetta ha scattato delle dolcissime foto insieme a Nathan Falco, munito di zaino e pronto per varcare le porte della prestigiosissima scuola. L’ex moglie di Flavio Briatore ha accompagnato il figlio nell’istituito e gli ha scritto delle bellissime parole per auguragli buona fortuna.

Sui social ha precisato “E’ giunto il momento di tornare a scuola, oggi primo giorno per Nathan Falco. E’ sempre un’emozione per me accompagnarlo in questa occasione così speciale“.

Ma andiamo a scoprire quanto costa la scuola in cui è iscritto il figlio di Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci: ecco quanto costa la prestigiosa scuola in cui ha iscritto il figlio

Elisabetta Gregoraci non nasconde l’emozione nelle foto con Nathan Falco nel suo primo giorno di scuola. Il 12 enne è pronto a tornare in classe nella prestigiosa The International School of Monaco.

La showgirl non poteva non condividere questo momento con i suoi fan, infatti ha pubblicato sul suo profilo social delle bellissime foto insieme a suo figlio, prima di varcare le porte della scuola.

Ma non solo, per l’occasione ha anche scritto delle dolcissime parole dedicate a Nathan “ ti auguro un anno pieno di successi, di dedizione e di impegno…imparare e crescere è una cosa bellissima e vedere come ogni giorno lavori per raggiungere i tuoi obiettivi mi rende una mamma fiera ed orgogliosa”

Il 12enne è stato iscritto ad una delle 5 migliori scuole private in tutta Europa, ovvero International School of Monaco. La retta per accaparrassi il posto varia dai 10 ai 30mila euro l’anno. Insomma, una cifra da capogiro.

Voi cosa ne pensate?