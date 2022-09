Scopriamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda la nuova puntata della soap opera che tanto amiamo.

Anche oggi, 2 settembre, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio di Sei Sorelle, ovvero il programma che arriva dalla Spagna e che a breve dovrebbe terminare, in quanto tornano tutti i programmi autunnali.

Ma la soap opera ha davvero appassionato moltissimo il pubblico che la segue da casa che in tanti si chiedono quando sarà possibile vederla nuovamente, quindi cerchiamo di capire insieme che cosa ci attende in questi nuovi appuntamenti.

Sei Sorelle anticipazioni: Francisca rischia di morire?

Iniziamo dicendo che a Madrid c’è un focolaio di vaiolo e questo si manifesta anche all’intento della stessa fabbrica delle Silva e sono anche in gravi condizioni, purtroppo e questo si sta allargando anche alla casa delle ragazze.

La bella Francisca si ammala e questo inizia a mettere in forte preoccupazione tutte, anche perchè arriva dopo un brutto periodo, ovvero il ricatto di Amalia, la bella cantante, adesso deve affrontare anche questa dura prova fisica.

Cristobal deve anche prendere una brutta decisione, ovvero mettere in quarantena tutta la Tessuti Silva e la casa delle ragazze, il medico ha preso la decisione in tempo, anche Benjamin, che è un punto fermo della fabbrica inizia a stare male veramente.

Diana e Salvador, quindi devono prendere in mano la gestione della fabbrica mentre Blanca, che ha già avuto il vaiolo può diventare l’infermiera ed aiutante del medico Cristobal.

Blanca quindi avrà un ruolo fondamentale perchè immune, ecco che il suo ruolo ed il rapporto con il dottore inizia a prendere una piega molto particolare, nel mentre Antonia, comunica a German che ha scoperto qualcosa di strano.

La giovane, infatti, comunica di aver visto Carolina in fila per farsi vaccinare, cosa molto particolare e pericolosa per una donna che dovrebbe essere in dolce attesa, cosa sta succedendo?

Per il momento non lo sappiamo ancora cosa succederà ma possiamo attendere le prossime puntate che andranno in onda tutti i giorni alle 16 circa su Rai1 e che a breve potrebbero terminare.