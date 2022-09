Scopriamo insieme che cosa ci attende per il nuovo appuntamento con la nostra amata soap opera che arriva dalla Turchia.

Anche oggi, 1 settembre, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio di Terra Amara, ovvero il programma che è iniziato in piena estate e che riesce a tenere incollati moltissimi telespettatori.

Come sappiamo la storia narra l’amore di due ragazzi che viene sempre ostacolato da tutto quello che succede nelle loro giornate, ma cerchiamo di capire cosa possiamo vedere che si prospetta molto interessante.

Terra Amara anticipazioni: Demir e la trappola che non ti aspetti

Iniziamo dicendo che Demir non riesce assolutamente a darsi pace che Fekeli ha ucciso Adnan, ovvero suo padre e che adesso è nuovamente fuori dalla prigione ed è anche nuovamente a Cukurova.

Ma come se non bastasse, Fekeli ha anche adottato Yilmaz e lo sta facendo diventare ricco, anche se ha scontato 20 anni di galera non c’è modo per lui di sentirsi meglio e pensa di poter fare qualcosa, ma cosa sarà.

Durante una serata, Demir e Cengaver decidono di andare ad un locale ma dopo pochissimo tempo nasce un’accesso litigio, arrivando anche quasi alle mani, tra i due quindi nasce un qualcosa di particolare.

Ma nulla era casuale, ovvero la lite tra Yaman e Cengaver era studiata appositamente per cercare di far cadere Fekeli in una trappola che non è assolutamente positiva, anzi, il protagonista ed il suo padrino vengono invitati ad andare presso un deposito abbandonato.

Purtroppo, però il marito di Zuleyha ed il suo complice hanno messo un quantitativo enorme di esplosivo ma l’Akkaya e Fekeli si accorgono in tempo di questo e riescono a salvarsi.

In paese, però, si sparge la voce che l’esplosione è opera di alcuni anarchici, e mentre Demir e Cengaver sono felici per essersi sbarazzati dei loro nemici, non tutto andrà come pensano.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e siamo certi che ci saranno delle belle scoperte che ci stupiranno in modo incredibile.