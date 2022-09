Scopriamo insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera spagnola amatissima.

Anche oggi, 1 settembre, abbiamo la possibilità di vedere un nuovo episodio di Sei Sorelle, ovvero il programma che sta incantando il pubblico da casa e che presto, però, potrebbe finire.

La storia delle sorella Silva ha affascinato tutti e la curiosità su come vanno avanti i loro affari lascia tutti con il fiato sospeso per capire se ci saranno nuove puntate oppure se riprenderà la prossima estate.

Sei sorelle anticipazioni: Il ricatto inaspettato

Iniziamo quindi dicendo che Elisa, alla fine è riuscita ad ottenere quello che voleva, ovvero fare un debutto nella società senza pensare ai mille problemi che stanno attraversando le sue sorelle, ed ha trovato appoggio proprio su Don Ricordo, lo zio pronto a tutto per cercare di dar fastidio alle nipoti Silva.

Ma per festeggiare il suo debutto al Casinò di Madrid, Elisa chiede aiuta a Donna Dolores senza dire niente a nessuno, una richiesta che può far arrabbiare moltissimo Blanca che sta cercando di allontanare la suocera, troppo ingombrante, e troppo complicata da gestire.

Per quanto riguarda, invece, Francisca, è in forte pericolo perchè Amalia è venuto a sapere che la Silva è la bella Margherita e questo per lei è un modo per avere sempre delle nuove informazioni e favori, anche molto grandi.

Inizia quindi a ricattarla in cambio del suo silenzio perchè potrebbe mettere in grande difficoltà Francisca se il suo segreto venisse scoperto da tutti, rovinando la sua reputazione e anche quella delle sorelle, proprio in un momento così delicato per loro.

Per quanto riguarda la fabbrica gli operai purtroppo continuano ad ammalarsi e questo non è assolutamente una notizia positiva, ecco perchè Cristobal decide di mettere in quarantena tutta la fabbrica.

Il pericolo per una epidemia di vaiolo è molto grave ed ecco che questo spaventa moltissimo le sorelle Silva per via dello stop alla produzione, ma cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 su Rai1.