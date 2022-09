Uomo di 58 anni uccide la madre 80 enne, poi si suicida lanciandosi nel vuoto dal viadotto. La tragedia è avvenuta a Strona, in frazione Boero.

Dramma nel Biellese: prima uccide la mamma, poi si suicida lanciandosi nel vuoto dal viadotto, Ponte della Pistolesa. La mamma aveva 80 anni.

Un uomo di 58 anni ha ucciso la madre nella sua abitazione, è salito sulla sua auto, una Fiat Punto, e si è diretto al Ponte della Pistolesa, dove si è gettato nel vuoto. L’omicidio della 80enne è avvenuto nell’alloggio che l’uomo condivideva con la madre a Strona, in frazione Boero. L’allarme è partito nella tarda mattinata, quando qualcuno di passaggio ha notato un’auto accostata al parapetto del viadotto. All’interno non c’era nessuno. Il conducente aveva da poco messo in atto il suo tragico gesto.

Sull’accaduto stanno indagando le Forze dell’Ordine, che sono anche impegnate nel recupero della salma dell’uomo. “Non sappiamo se alla base di questa tragedia ci fosse la disperazione di un figlio per la condizione della madre” esprime il sindaco di Biella Claudio Corradino “Di sicuro posso esprimere la mia vicinanza alla comunità di Strona e il rispetto per gli altri familiari. L’obiettivo che dobbiamo porci per il futuro è quello di cercare di evitare che tragedie come queste possano ripetersi” conclude il commento all’Adnkronos del sindaco in relazione all’omicidio-suicidio.