Non c’è un errore ma qualcosa di strano si, cosa? Impossibile

Il caldo non ferma la voglia di spremere le meningi e mettersi alla prova con vari indovinelli, test, quiz e rompicapi, sempre pronti a metterci in difficoltà e a divertirci.

Questa volta, dal web arriva un nuovo rompicapo, pronto davvero a metterci in difficoltà; riesci a capire cosa c’è di strano nella frase proposta? Leggi e guarda attentamente e prova a dare la risposta giusta.

Non c’è un errore ma qualcosa di strano si, cosa? Trova la risposta giusta

Come si vede dall’immagine, l’indovinello di oggi mette al suo centro una celeberrima frase, ovvero “I topi non avevano nipoti”. A differenza di altri quiz linguistici, questa volta non dobbiamo scovare nessun errore, anche perché la frase è corretta; riesci però a capire cosa c’è che non va?

Quest’indovinello è molto conosciuto, ma per chi lo affronta per la prima volta trovare una risposta non sarà per nulla facile. A primo impatto, l’unica particolarità che notiamo è il fatto che i topi abbiano nipoti, nel senso di parentela per come lo intendiamo noi; in realtà però, la cosa strana non è quella.

Leggendo più volte la frase, sentiamo un’ assonanza tra le parole che la compongono; le varie sillabe pronunciate ci danno suoni ricorrenti e anche un senso di circolarità, di chiusura.

Dicendoti questo, ti abbiamo dato un indizio fondamentale per rispondere correttamente a quest’indovinello, qualora tu già non lo avessi fatto. Pensi di aver trovato la soluzione e vuoi verificarla? A questo punto allora, pare proprio sia arrivato il momento di rivelare la soluzione.

La particolarità di questa frase si trova nel suo essere palindroma; che la si legga da sinistra a destra (come siamo abituati a fare) oppure da destra a sinistra (non tenendo conto degli spazi) la frase rimarrà sempre la stessa, anche a livello di significato. Eri riuscito a trovare la soluzione? Resta con noi per altri divertenti test, quiz, indovinelli e via dicendo.