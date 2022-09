Makari: l’anticipazioni che tutti noi volevamo sentire, eccola

Makari, l’anticipazioni che tutti noi volevamo sentire: ecco i dettagli sulla nuova stagione della fiction di Rai 1.

La nuova stagione televisiva è ormai alle porte e dunque, oltre che dei programmi di punta, si torna a parlare anche delle varie fiction; anche per i prossimi mesi la Rai ha in serbo un palinsesto ricchissimo, che nel prossimo futuro vedrà anche la terza stagione di Makari.

La serie con protagonisti Claudio Gioè ed Ester Pantano avrà infatti una terza stagione e, ora, arrivano finalmente le anticipazioni che tutti i fan volevano sentire; cosa succederà?

Makari, le anticipazioni che tutti noi volevamo sentire: parla lo scrittore

Ad anticipare alcuni dettagli sulla fiction ci ha pensato lo stesso Gaetano Savatteri, scrittore autore dei romanzi da cui la serie Rai ha preso vita. Intervistato da Gente (come riporta il sito La Nostra TV) lo scrittore ha avuto modo di condividere coi fan succulenti informazioni.

“So che si sta progettando la terza stagione. Sui tempi e i modi sinceramente non so ancora nulla. Però qualcosa, vedrete, succederà” ha rivelato Savatteri, aumentando comunque l’entusiasmo di tutti i fan.

Sebbene la data d’arrivo sia ancora incerta, è sicuro che gli spettatori potranno continuare a seguire le vicende del giornalista Saverio Lamanna. Quanto alla trama invece, Savatteri ha parlato del romanzo che dovrebbe proprio essere adattato nelle nuove puntate, Ferragosto è capo d’inverno; le vicende pare saranno basate intorno a una famiglia del nord Italia, che dopo la pandemia decide di trasferirsi vicino al mare, in Sicilia, col loro figlio 15enne.

“Una sera i nostri eroi, Lamanna, Piccionello e Suleima, vengono invitati a cena da questa coppia, ma a tavola non si siederanno mai perché il figlio sembra che sia stato rapito“ spiega lo scrittore, anticipando alcuni dettagli sui prossimi episodi.

Il pubblico dunque è già in trepidante attesa di assistere a nuovi casi, sempre più appassionata al genere giallo; per lo scrittore, i lettori lo scelgono per le vacanze estive perché, probabilmente, “è come se l’Estate con la sua luminosità si aprisse e si concedesse ai misteri”.