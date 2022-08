Scopriamo insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento con la soap opera che arriva direttamente dalla Turchia.

Anche oggi, 31 agosto, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio di Terra Amara, ovvero il programma che tutti noi amiamo e che è iniziato in piena estate ed ha fatto subito un successo enorme.

Come sappiamo la storia d’amore è davvero incredibile e sembra dover affrontare qualsiasi cosa, ma al momento non tutto sembra andare per il meglio, anzi, quindi vediamo che segreto in particolare sta custodendo Gaffur.

Terra Amara anticipazioni: Gaffur ed il segreto che custodisce

Iniziamo dicendo che Demir sta parlando con Cengaver mentre il padre, Adnan viene ucciso, ed il tutto non è successo in modo naturale ma è stato ucciso, e stando a quanto dice l’uomo è stato Fekeli a premere il grilletto, motivo per il quale è rimasto dietro alle sbarre per più di venti anni.

Anche se è passato tantissimo tempo da questo avvenimento e lui ha scontato la pena che gli era stata inflitta, lo Yaman non è ancora completamente soddisfatto, perchè Fekeli è ancora a Cukurova e deve pagare ancora perchè non ha più un padre.

L’Hunkar però ha saputo che Gulten è lontana dalla tenuta ed è rimasta ad Istambul perchè caduta mentre era in visita ad una parente, e a raccontargli tutto sono stati Gaffur e Saniye, anche se non possono dire tutto alla signora.

Hanno infatti paura che Yaman scopre tutto e che in verità si trova da Yilmaz, loro ovviamente hanno paura di poter avere delle ripercussioni, la figlia della nonnina, preoccupata chiede a Gaffur e Saniye di andare a controllare che la ragazza stia bene.

Ma i futuri genitori sono obbligati ad organizzare un viaggio immaginario, ma cos’altro sta succedendo? Sermir, purtroppo è stata presa in giro ed anche truffata e piano piano sta capendo veramente cosa è accaduto.

Sermin ha anche fatto qualcosa di molto particolare, ovvero ha accusato Gulten di essere una ladra per non dire a nessuno, o meglio a Demir che ha venduto i gioielli perchè piena di debiti.

Veli, capendo che ha un forte ascendente su di lei è riuscito a farsi consegnare delle grandi somme di denaro, adesso Sermin cerca di rintracciarlo ma non è affatto facile, anzi, ha anche mentito su dove si trovi.

Per il momento non possiamo fare altro che attendere le prossime puntate e scoprire che cosa ci attende sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale 5.