Scopriamo insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento per quanto riguarda l’amata soap opera.

Anche oggi, 31 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero il programma che tanto ci piace da quest’estate e per il momento non sappiamo se e quando andrà nuovamente in onda.

Ma la momento possiamo solamente continuare a seguire la soap che arriva dalla Spagna e che parla della storie di una famiglia, tutta al femminile, alle prese con il portare avanti un’azienda di famiglia molto conosciuta.

Sei Sorelle anticipazioni: Francisca è in forte pericolo

Iniziamo dicendo che all’Ambigù c’è un momento particolare perchè devono pagare, in modo del tutto inatteso una tassa che può mettere in serio pericolo le finanze di Enrique ed Antonia.

Ecco, infatti, che sono costretti a chiedere dei soldi a German, anche se la cosa non piace a nessuno, per quanto riguarda Mauro, invece è tornato da poco dal suo viaggio di lavoro a Madrid, ma deve comunicare ad Adela che deve tornare di corsa a Barcellona per alcuni suoi affari, non potendosi sposare subito.

La bella Silva sarà sollevata da questa notizia oppure no? Per quanto riguarda Francisca ha deciso che vuole dare una mano ad Amalia per le sue capacità come cantante, anche perchè lei ha problemi alle corde vocali e non sa se e quando può salire nuovamente sul palco.

Ma la sua gentilezza, però non sembra essere capita fino in fondo e quello che sta facendo sembra andare contro di lei, Amalia infatti viene a scoprire che è lei la Bella Margherita ed inizia a dare delle pressioni in merito.

Per quanto riguarda Petra, invece, che è ad un passo dal matrimonio, inizia a fare delle domanda sulla madre, ma Benjamin non vuole dare dare nessuna spiegazione e lasciare la giovane all’oscuro.

In fabbrica, però, alcuni lavoratori iniziano a star male, sembra che stia iniziando a circolare un’epidemia di vaiolo e questo non lascia assolutamente ben sperare nessuno, ma per il momento non possiamo sapere altro.

Possiamo solamente attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa su Rai uno.