Scopriamo insieme che cosa succederà nella nuova puntata che va in onda oggi e che ci lascerà senza parole.

Anche oggi, 30 agosto, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Terra Amara, ovvero la soap opera che ha catturato il cuore di moltissimi telespettatori in tutta Italia anche se iniziata in piena estate.

Come sappiamo la storia d’amore che narra è sempre più complicata ed intrecciata ed ecco perchè ogni puntata diventa sempre più interessante e ci piace scoprire sempre che cosa ci attende all’episodio successivo.

Terra Amara anticipazioni: Demir e la scoperta scioccante

Iniziamo dicendo che Demir non ha alcuni pietà per Fadik specialmente da quando sono state messe in giro le voci su di una relazione, assolutamente clandestina che c’è tra Sabahattin e Gulten.

Quando la sorella di Saniye ha dichiarato tutto, lo Yaman ha deciso di prendere una decisione drastica, ovvero l’ha mandata via dalla tenuta ma l’Hunakr ha permesso a Fadik di andare a vivere nelle baracche e di poter lavorare come bracciante.

Per quanto riguarda la sorella di Gaffur, dopo che è stata accusata di essere l’amante del medico le viene detto anche di essere una ladra, nel mentre ha un colloquio con Sakip, e che lo informa di aver venduto dei gioielli a Sermin.

Demir quindi decide di interrogare quest’ultima ma, non confessando di avere dei debiti, Semir racconta al cugino un’altra storia di pura fantasia, ovvero ha subito un furto ed è stata proprio Gulten a fare il colpo in casa.

Nel momento in cui Sabahattin viene a sapere delle bugie dell’ex moglie si arrabbia in modo incredibile, ma passiamo allo Yaman, che sembra essere ancora molto pensieroso per lo Yilmaz, anche se l’ex meccanico non è più un rivale in amore, i due hanno ancora molte cose in sospeso.

Il bel imprenditore sa perfettamente che l’Akkaya è un avversario importante, anche per quanto riguarda gli affari, infatti viene a conoscenza che Yilmaz sta pre creare la Camera dell’Industria e non è assolutamente una cosa che gli fa piacere.

Per il momento non possiamo sapere altro ma attendere le prossime puntate che andranno in onda sempre dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale 5.