Scopriamo insieme che cosa ci attende per il nuovo appuntamento con la soap opera che arriva dalla Spagna.

Anche oggi, 30 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero il programma che ci piace tantissimo e che è iniziato in estate, ma che lascia sempre il fiato sul collo.

Scopriamo insieme quindi che cosa succederà alle sorelle Silva nella giornata di oggi che si appresta ad essere molto interessante e siamo certi che troveremo nuovi spunti particolari sul periodo in quale è ambientata.

Sei Sorelle anticipazioni: Salvador tenta l’impossibile

Iniziamo dicendo che Adela è in forte difficoltà dopo aver scoperto che la rata del prestito non è stata pagata ed inoltre si deve occupare di Mauro, che una volta tornato da Madrid si vuole sposare.

Il giovane rientra dal suo viaggio di lavoro e vuole che la cerimonia sia molto sfarzosa, forse anche troppo, infatti Adela cerca di dirgli di no e di contenere quello che vuole, cercando di farli capire che le sue condizioni economiche non sono delle migliori, anzi continuano a peggiorare.

Passiamo a Salvador, per il momento non c’è un momento di tranquillità per lui, ovvero anche se il viaggio è andato bene per il Montaner sembra essersi messo nuovamente nei guai.

Infatti per avere un po’ di soldi decide di partecipare ad una grande e molto pericolosa partita di poker, ma avrà la mano dove si vince oppure andrà tutto male? Non possiamo ancora saperlo per il momento.

Arriviamo a Rodolfo che non vuole perdere Blanca e decide di mettere da una parte la madre cercando di non farla intrufolare nel suo rapporto, la Silva è stata molto chiara su questo e non vuole sentire ragioni.

La giovane decide di mettere nuovamente il fidanzato con le spalle al muro perchè non vuole vivere mai e poi mai, dopo il matrimonio con Donna Dolores in casa, le due devono avere case separate altrimenti non si farà il matrimonio.

Ma sarà effettivamente possibile? Per il momento non possiamo saperlo ecco perchè possiamo solamente attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa su Rai1.