Valentina Vignali, il costume lascia poco all’immaginazione: la showgirl, modella, cestista e cantante si mostra come una dea.

Quando arriva l’estate, pare che Valentina Vignali dia il meglio di sé. Ormai conosciamo benissimo la bella riminese, davvero un vulcano d’energia; tra impegni come modella, in tv, come imprenditrice di moda, addirittura cantante e, il suo primo amore, come giocatrice di Basket, in ogni campo mostra un talento travolgente.

Travolgente è anche la sua bellezza, con la sensualità della Vignali che sembra bloccare ogni volta internet; nella nuova foto il costume lascia davvero poco spazio all’immaginazione, mentre Valentina si mostra come una dea rimangono tutti quanti senza fiato.

Valentina Vignali, il costume lascia poco all’immaginazione: una dea che lascia senza fiato

Lineamenti mediterranei, occhi e capelli scuri, un fisico slanciato dai circa 180 cm d’altezza che sembra essere stato scolpito da uno dei migliori artisti; la Vignali è capace di lasciare sempre tutti senza parole, con quest’estate che l’ha vista sicuramente tra le vip protagoniste.

Nel nuovo post, la modella ha deciso di mostrarsi direttamente da Mykonos, in Grecia, una nota località turistica meta di molti vip e tantissimi ragazzi; girata di spalle davanti ad un panorama da sogno, la Vignali indossa solo il pezzo sotto del costume, che lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

I capelli sciolti, lunghi e neri, coprono la schiena dell’influencer, mentre in primo piano il suo marmoreo lato B offusca il mare da favola che bagna la città di Mykonos; uno scatto da infarto che blocca subito internet, lasciando i fan sbigottiti davanti a tanta sensualità.

Nella didascalia del post, oltre a ringraziare e salutare la città, Valentina si mostra entusiasta per i prossimi viaggi; i follower seguono ogni sua attività sui social e ci hanno messo davvero pochissimo a riempire il post di like e di commenti.

Sono in molti quelli che inneggiano al “panorama” visibile nella foto, così come nello spazio dedicato ai commenti si trovano una sfilza di “bellissima”, “stupenda” e cuori vari; ormai da tempo, la Vignali ha fatto breccia nel cuore dei suoi fan.