Una vita anticipazioni, Liberto la lascia senza parole: tantissime sorprese nella nuova puntata della telenovela spagnola.

Come di consueto vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, che non lascerà di certo delusi gli spettatori; Genoveva non vuole assolutamente un figlio da Aurelio e rimprovera Marcelo per il suo comportamento, mentre Ramon accetta in modo sospetto un’offerta più bassa del normale per i suoi terreni di Huelva.

Intanto, continuano i litigi tra Hortensia e Pascual, ma a quanto pare Liberto è pronto a lasciare la cognata senza parole; ecco cosa succede nella puntata in onda oggi, lunedì 29 agosto.

Una vita anticipazioni, Liberto la lascia senza parole e non solo: cosa succede oggi

Hortensia e Pascual non riescono a stare un minuto senza litigare; la sorella di Rosina continua a provocare l’uomo offendendolo e lui non riesce a resistere alle provocazioni.

Stanco del comportamento della cognata, Liberto deciderà di intervenire una volta per tutte; stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, il Mendes deciderà di rivelare la verità a Hortensia, confessandole di aver ricevuto un prestito proprio da Pascual e che dunque gli deve mostrare gratitudine.

Duro colpo per la donna, che rimane completamente sconvolta; la situazione tra i due cambierà? Intanto, chi va molto d’accordo sono invece Felipe e Dori: l’avvocato con l’infermiera è rinato e non solo per le sue cure. Tra i due c’è del tenero e i loro sentimenti sono destinati ad uscire finalmente alla luce del sole; senza più freni, Felipe e Dori si baciano.

Un’altra coppia che ha forse più problemi è invece quella composta da David e Valeria, che sembrano aver ricevuto una tregua da Aurelio; i due si lasciano travolgere dalla passione e amoreggiano per strada, ma c’è qualcuno che di nascosto li sta osservando.

Rodrigo Lluch, rintracciato da Genoveva, è infatti finalmente arrivato ad Acaçias ed ha visto coi suoi occhi la nuova situazione sentimentale della moglie; che deciderà di fare il chimico?