Vediamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda il nuovo appuntamento con la soap opera che arriva dalla Turchia.

Anche oggi, 29 agosto, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio per quanto riguarda Terra Amara, che ci ha rapito letteralmente il cuore a tutti noi con le sue incredibili storie e vicende.

Non sappiamo, ancora, per quanto andrà ancora in onda ma siamo certi che se arriverà quel momento non sarà preso benissimo dal pubblico che segue il programma da casa, quindi cerchiamo intanto di capire che cosa succederà oggi.

Terra amara anticipazioni: stanno impazzendo dal dolore

Iniziamo dicendo che l’incantesimo sembra essere finito, dopo una lunghissima lontananza, Zuleyha e Yilmas si sono rivisti anche se, ovviamente, l’incontro non è andato come loro speravano, anzi completamente all’opposto.

La donna infatti ha ricevuto dei compiti da eseguire per bene, se voleva riabbracciare il piccolo, Demir le ha chiesto quindi di chiudere, per sempre, la storia con l’amato, spezzandogli completamente il cuore.

Ovviamente, per riabbracciare Adnan, la bella protagonista è pronta a fare qualsiasi cosa, anche dire per sempre addio all’Akkaya, ecco quindi, che deve guardarlo negli occhi e dirgli che non prova più assolutamente nulla per lui.

Zuleyha ha detto una bugia, perchè dice di essere innamorata dello Yaman e che nessuno l’ha obbligata a sposarlo per interesse, questo incontro fortissimo lascerà tutti e due i protagonisti completamente distrutti, nel corpo ma soprattutto nello spirito.

Ecco che decide quindi di passare tutto il tempo possibile con il figlio piccolo dato che il marito, avendo fatto quello che aveva chiesto, lo ha riconsegnato alla donna, ma adesso ogni speranza di tornare con l’ex meccanico è completamente svanita.

L’Akkaya, in questo momento si è buttato completamente nel lavoro ma sarà sufficiente per guarire le profonde ferite che ha nel suo cuore per sempre? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale 5.