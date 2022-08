Una Vita anticipazioni, David sconvolge tutti: decisione a sorpresa per l’uomo, ecco cosa succede nella nuova puntata di oggi.

Come ogni giorno, anche oggi vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, con la situazione pronta a degenerare; ormai Valeria e David sono costretti a prendere in fretta una decisione, mentre Aurelio e Genoveva aspettano nel quartiere Rodrigo Lluch.

Proprio la decisione di David, che cambierà inevitabilmente le cose, spiazza tutti quanti; ecco cosa succede nella puntata di oggi, domenica 28 agosto, stando alle anticipazioni.

Una Vita anticipazioni, David sconvolge tutti con la sua decisione: ecco cosa succede nella puntata di oggi

Di recente, il quartiere è stato sconvolto dalle scritte offensive rivolte ai vari commercianti; dietro all’operazione intimidatoria c’è Manas, spinto da Aurelio a fare di tutto per far cedere Lolita, Fabiana e Inma, costringendole alla vendita.

I commercianti sospettano che dietro all’atto vandalico ci sia Manas, ma non immaginano minimamente da chi possa prendere ordini; stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, sarà David a svelare loro la verità.

A sorpresa infatti David, dopo aver convinto Manas a sparire dalla circolazione, rivela l’importante informazione a Lolita, Fabiana e Pascual: dietro l’uomo c’è Aurelio Quesada, che vuole a tutti i costi acquistare i loro esercizi commerciali. Come reagirà il quartiere alla notizia?

Intanto, Servante continua la sua nuova attività commerciale coinvolgendo Jacinto; entrambi cercando di vendere il succo fatto con le arance che Pascual, dopo l’insistenza di Servante nell’investire nel settore, ha regalato loro.

La coppia viene però sorpresa da Fabiana e Inma, che consce del progetto di Servante li obbligano ad abbandonare ogni tipo di proposito. Per quanto riguarda Ramon invece, dopo aver commissionato a José la vendita di alcuni suoi terreni riceve una prima offerta; la cifra è piuttosto bassa per il reale valore dei terreni di Huelva, ma il Palacios decide comunque di accettare, creando non pochi sospetti in Lolita. Quando la nuora gli chiede informazioni, lui però cerca di evadere la domanda.