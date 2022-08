Reazione a catena: è successo, incredibile

Delusione e sgomento per i campioni in carica di Reazione a catena. Quello che è successo è incredibile

Continua ad offrire incredibili colpi di scena uno dei game show più popolari e apprezzati degli ultimi tempi. Stiamo parlando di Reazione a Catena, gioco televisivo a quiz trasmesso tutti i pomeriggi su Rai 1 e condotto dall’apprezzatissimo Marco Liorni che ha conquistato in poco tempo il cuore dei telespettatori.

Il gioco, infatti, è particolarmente impegnativo, ma al contempo è apprezzatissimo per via della sua complessità. Trovare la soluzione non è mai semplice e questo è un fattore attrattivo incredibile per i fan del gioco. Tuttavia, nell’ultima puntata c’è stata grande delusione e sgomento per i campioni in carica di Reazione a Catena. Ecco quello che è successo. Incredibile.

Delusione e sgomento per i campioni di Reazione a Catena. Ecco che cosa è successo

Non è stato un finale glorioso quello dell’ultima puntata di Reazione a Catena. Grande delusione e sgomento per i campioni in carica, Lorenzo, Aldo e Nicolò. Il trio è ormai da diverse sere il gruppo vincente e anche durante l’ultima puntata sono stati in grado di offrire grande spettacolo.

Tuttavia, c’è stato un incredibile colpo di scena durante l’ultima puntata. Mentre erano cimentati ormai con il gioco dell’ultima catena, il trio deve aver capito quale potesse essere la risposta esatta; tuttavia, poco prima dello scadere del tempo hanno scelto un’altra strada.

Il premio in ballo ammontava a 4.000€. Una cifra ovviamente non mostruosa, ma sicuramente importante (oltre al fatto che sarebbe stato possibile aggiungerla ad altre vincite). Ma nel gioco finale qualcosa deve andare storto. Nel momento della risposta, infatti, il trio ha fornito una parola diversa da quella vincente. È stato lo stesso Marco Liorni ha dire “L’avevate detto…”, rimarcando la possibilità di vittoria che avevano i tre.

Partendo dal primo elemento, fino al terzo (Pezzo, Freno e Mo__O) i tre hanno preso in considerazione la possibilità che la parola potesse essere “Morso“. Tuttavia, alla fine i tre hanno scelto un’altra parola, sbagliandola.

I tre, delusissimi, sono stati comunque incoraggiati dal pubblico, consapevoli che potranno riprovarci durante la prossima puntata e magari puntare ad una vincita più corposa.