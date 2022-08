Errori: veramente li trovi tutti? Impossibile, prova!

Pensi di essere in grado di trovare veramente tutti gli errori? Per molti risulta essere impossibile, Provaci e controlla il risultato

Anche oggi vogliamo proporti un nuovo test di abilità. Si tratta di una prova molto interessante che misurerà le tue capacità di risolvere problemi di difficoltà medio alta. In questo caso, infatti, dovrai confrontarti con un gioco realizzato appositamente per mettere in serie difficoltà coloro che intendono cimentarsi e risolvere il quesito proposto.

Quello che ti proponiamo oggi è uno dei tantissimi test che potrai trovare visitando il nostro sito e recandoti nella sezione curiosità. La prova di oggi consiste nel risolvere un particolare indovinello che propone un grosso problema pensi di essere in grado di trovare veramente tutti gli errori? Per molti risulta essere impossibile. Provaci e controlla il risultato.

Indovinello: pensi di riuscire a trovare tutti gli errori? Provaci

Allenare la mente con giochi e prove di logica è estremamente utile per mantenere il proprio cervello elastico e stimolarlo nella risoluzione di problemi più o meno difficili da decifrare. Il test di oggi consiste nella risoluzione di un interessantissimo indovinello che ha messo in difficoltà la maggior parte dei giocatori che si sono cimentati nella sua risoluzione.

Se intendi, quindi, occupare una piccola parte del tuo tempo libero provando a stimolare la tua mente allora proviamo a darti uno strumento molto utile. Dovrai quindi cercare di risolvere questo indovinello difficilissimo e trovare tutti gli errori. Ecco cosa recita la frase dell’enigma: “Atenzione! Questo titolo contiene tre erori. (Un premio a chi trova il terzo)”.

Come puoi ben capire, il test di oggi ha a che fare molto con la grammatica della lingua italiana. Ma fai attenzione, la risoluzione efficace del test non dipenderà solamente dalle tue abilità e conoscenza della grammatica italiana. Dovrai infatti far leva su quelle che sono le tue capacità di logica e di problem solving.

Si tratta di un indovinello che a volte è capitato anche in uno dei test di ingresso per medicina. La soluzione di questo enigma, infatti, poteva essere determinante per passare il test. Dunque, cerca di concentrarti al massimo e risolvere il problema.

Dopo un primo sguardo, nell’immagine proposta sono presenti solo due errori grammaticali. Tuttavia, secondo quanto scritto nell’indovinello ce ne sono tre. L’indizio è che l’errore riguarda proprio la quantità di errori presenti nella foto. Arrivati a questo punto, non possiamo fare altro che fornirti la soluzione: il terzo errore, oltre alle parole “Atenzione” e “erori”, consiste nella mancanza della parola “Non” davanti a alla parola “tre”.