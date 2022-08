Valentina Vignali, il bikini è un’esplosione di sensualità: regina di bellezza fino alla fine dell’estate, la bellezza è sempre infinita.

Settembre si avvicina a grandi passi, ma la stagione delle foto e dei bikini per le vip pare non essere finita, per la gioia di tutti quanti i fan; tra le regine di quest’estate c’è sicuramente Valentina Vignali, un nome che non ha bisogno di presentazioni.

La poliedrica artista, che da giocatrice di Basket, modella e showgirl si è ora anche scoperta cantante, continua ad incantare con tutta la sua bellezza; nella nuova foto in bikini è davvero un’esplosione di sensualità, eccola.

Valentina Vignali, il bikini è un’esplosione di sensualità: selfie da urlo davanti allo specchio

Che sia in costume o in intimo, per servizi fotografici o con foto improvvisate sul momento, quando la Vignali si mostra sui social internet si ferma per qualche minuto; la sua bellezza infinita lascia ogni volta tutti quanti senza parole.

Non è da meno il nuovo scatto recentemente postato sul suo profilo, che la vede indossare uno dei bikini della sua collezione; direttamente come modella per il suo brand, mostra a tutti il modello che calza a pennello sul suo corpo scolpito scattandosi un selfie allo specchio.

I capelli sono sciolti, mentre davanti alla vasca da bagno Valentina mette in mostra la sua silhouette da urlo, col bikini che enfatizza il suo florido decollété e le lunghissime gambe che chiudono lo scatto nella parte inferiore dell’inquadratura.

Sensualità infinita per la Vignali, coi fan rimasti senza fiato; tantissimi i like al post, così come i commenti sotto provenienti sia da colleghe che da fan. “Gabbiana ma cosa sei 🔥🔥🔥😍” scrive Giulietta Cavaglia, influencer ed ex-corteggiatrice di Uomini e Donne, mentre si sprecano ulteriori complimenti da parte del pubblico.

“Incanto puro 😍” scrive un fan, mentre tra “stupenda” e “bellissima” vari c’è anche qualcuno che invoca al soccorso medico, tanto grandi sono il fascino e la sensualità della Vignali; più amata che mai, di sicuro la vedremo sotto i riflettori anche nei prossimi mesi.