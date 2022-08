Vediamo insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento di oggi per quanto riguarda l’amata soap opera turca.

Anche oggi, 26 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Terra Amara, ovvero il programma che è iniziato in estate e che ha avuto un’incredibile successo di pubblico in questo periodo.

Cerchiamo quindi di capire insieme che cosa succede nella storia d’amore super complicata e travagliata per quanto riguarda i due amanti ma che non possono stare insieme al momento.

Terra amara anticipazioni: Zuleyha gli dice addio

Iniziamo dicendo che Gulten è in ansia totale anche per Fadik le ha raccontato che Sabahattin ha deciso di divorziare perchè ha una relazione con la sorella di Gaffur da tempo, ed ecco che nel podere è scoppiato il caos per quello che si è venuto a sapere.

Il marito di Saniye, è arrabbiato moltissimo con Gulten perchè può rovinare il nome della famiglia, e per questo motivo ha deciso di darla in sposa ad un’uomo molto più grande di lei, come ripicca e per una sorta di vendetta nei suoi confronti.

Ma Gulten non ha nessuna intenzione di fare quello che le è stato detto e sposare Adbi e per questo motivo decide di darsi alla fuga, tentando anche di uccidersi, fortunatamente Yilmaz le salva ancora la vita.

L’imprenditore accompagna la giovane da Demir e lo informa sull’accaduto che decide di prendersi cura della sorella, nel mentre, il figlio di Hunkar vuole testare la fedeltà di Zuleyha prima di poterla unire nuovamente con il piccolo Adnan.

Ecco che la convince in un piano misterioso per incastrare l’Akkaya, i due si incontrano e gli confessa che ha sposato il signore di Cukurva perchè ne è innamorata e non perchè è stata obbligata a farlo.

Ovviamente dopo queste parole tutti e due i giovanni hanno il cuore spezzato a metà, non ci resta che attendere le prossime puntate per capire insieme che cosa succede con le puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale 5.