L’ex velina e l’annuncio che non ti aspetti

Dopo un periodo di apparente tranquillità è arrivato l’annuncio che non ti aspetti da parte dell’ex velina. Ecco che cosa è successo

Ci sono certi episodi che lasciano un segno per moltissimo tempo. Le cose brutte, infatti, possono capitare anche a chi nella vita ha raggiunto molti traguardi con la voglia di vivere prendendo le giuste decisioni. Ma, a volte, non tutto può andare come ci si aspetta e come si vuole, nonostante l’impegno e la volontà nel raggiungere i propri obiettivi.

È un po’ quello che è successo all’ex velina Ludovica Frasca che, con un video pubblicato sui social, ha deciso di annunciare la fine del suo matrimonio. A quanto pare, infatti, la coppia formata da Ludovica Frasca e Frank Faricy non c’è più e i due hanno deciso di lasciarsi. Ecco qual è il motivo della rottura e perché si è arrivati a questo punto.

Alla fine, arriva l’annuncio da parte di Ludovica Frasca

Ludovica Frasca e Franck Faricy non stanno più insieme. Il loro matrimonio, celebrato nel 2021, è già finito dopo un solo anno. A quanto pare, i due hanno deciso di lasciarsi solo qualche mese fa; tuttavia, l’ex velina ha trovato il coraggio di parlarne in pubblico solo ora. A farlo è stata lei stessa pubblicando un video sui social.

La 29 enne di origini campane ha spiegato che per lei sono stati affatto mesi facili e che, nonostante le difficoltà, ha dovuto tenere nascosta la verità. Tuttavia, dopo alcune settimane, ha trovato il coraggio di raccontare tutto “perché ci sono cose che non si possono raccontare così facilmente sui social”.

La bella Ludovica ha raggiunto grande notorietà grazie al suo ruolo di velina in Striscia la Notizia, programma di Canale 5 in cui ha fatto coppia con Irene Cioni. Nel video, la ballerina ha parlato di doversi fidare del proprio istinto, invitando i propri followers a combattere per ciò che si vuole, senza fare troppi compromessi. Ha inoltre lanciato una frecciatina al suo compagno, dicendo ai fan di decidere “come qualcuno vi deve amare, come vi deve trattare”.

Ad oggi, infatti, non è ancora ben chiaro cosa sia successo e quali siano stati i veri motivi che hanno portato i due alla rottura. Tuttavia, una cosa è certa: l’episodio farà discutere ancora per molto tempo.