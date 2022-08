Vediamo insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento con la nostra soap opera che arriva dalla Turchia.

Anche oggi, 25 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata con Terra Amara, ovvero il programma che è iniziato in estate ma che ha catturato il cuore di chi lo segue da casa.

La storia è veramente interessante e parla di un amore contrastato per mille motivi che cerca di esistere ugualmente, ma non tutti va come ci si immagina, cerchiamo di vedere quindi cosa ci attende oggi.

Terra amara anticipazioni: Gulten ci rimette nuovamente

Iniziamo dicendo che Yilmaz è diventato un potente imprenditore e Demir inizia ad avere una certa paura di lui e della sua presenza a Cukurova ma anche per il posto che ha nel cuore della sua amata Zuleyha.

La donna, però, nel mentre non fa altro che essere disperata per l’assenza di Adnan, il piccolo infatti continua ad essere lontano da lei ed il marito non vuole assolutamente che si riconsiglino.

Nel mentre alla tenuta vengono consegnate le carte del divorzio tra Sermin e Sabahattin, Fadik però decide di portare il tutto ad Hunkar e dichiara di sapere i veri motivi che hanno spinto i due a divorziare dopo tanto tempo.

Infatti il dottore ha una relazione, da qualche tempo con Gulten, e la donna è completamente sotto shock per la notizia, ma capisce anche che Sabahattin e la giovane domestica si incontrano per aiutare l’Akkaya.

Ma nel mentre, Fadik fa la stessa dichiarazione alla bionda e la voce di questa relazione clandestina si sparge con grande velocità nella fattoria, arrivando anche a Gaffur, ecco che la sorella è arrabbiatissima perchè si sta rovinando il nome della famiglia.

Non la incatena in un porcile ma decide di darla in sposa ad Abdi un uomo molto anziano e la povera Gulten è senza parole e non riesce a trovare una soluzione per quanto sta accadendo.

Al momento non ci resta che attendere le prossime puntate per capire come si svilupperanno le varie vicende sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale 5.