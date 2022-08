Gerry Scotti, sai che titolo di studio ha il celebre conduttore Mediaset? Veramente da non credere, ecco i dettagli.

Considerato da molti come l’erede di Mike Bongiorno, Gerry Scotti è sicuramente ormai da diversi anni uno dei volti di punta di Mediaset, un conduttore amatissimo capace di intrattenere in ogni circostanza il pubblico.

La nuova stagione televisiva lo vedrà ancora una volta protagonista, con Caduta Libera e non solo; e mentre Gerry si prepara ad un nuovo grandioso anno, alcuni si chiedono quale sia il titolo di studio dell’amato conduttore. Lo sapevate? Davvero da non credere.

Gerry Scotti, sai che titolo di studio ha? Da non credere

La carriera di Gerry Scotti è iniziata nel mondo della radio, quando lavora come presentatore di programmi per Radio Hinterland Milano2 e poi, verso la fine degli anni Settanta, per Radio Milano International.

Da lì in poi, la sua carriera è decollata e da conduttore radiofonico è arrivato anche a conquistare la tv, con la breve parentesi politica che lo ha visto deputato dall’87 al ’92 col Partito Socialista Italiano, allora guidato da Bettino Craxi; durante il suo mandato è stato componente della IV Commissione (Difesa), componente della VII Commissione (Istruzione) e componente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla condizione giovanile.

Ma quali sono gli studi che hanno portato Gerry ad una carriera così brillante, specialmente tra radio e televisione? Dopo aver frequentato il liceo classico, il giovane Scotti decise di iscriversi a Giurisprudenza, abbandonando però gli studi a pochi esami dalla laurea; invece di intraprendere una carriera da avvocato, ha deciso di tuffarsi completamente in quella da conduttore, e i grandi risultati sono ora sotto gli occhi di tutti.

Di recente, lo abbiamo visto nei panni di giurato nella nuova edizione di Tu Si Que Vales, come accade ormai da diversi anni a questa parte; insieme a Maria De Filippi, Paolo Bonolis e pochi altri, è ora pronto coi suoi programmi a guidare Canale 5 verso una nuova trionfante stagione televisiva.