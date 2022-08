Da bambino a sex symbol, la trasformazione shock: lo avreste mai pensato guardando questa foto? Davvero incredibile.

Sono tantissimi i personaggi famosi che seguiamo costantemente, che sia sui social o sul piccolo o grande schermo, e dunque molto spesso non ci accorgiamo delle loro trasformazioni naturali col passare del tempo.

Quando li vediamo da bambini però ci sorprende sicuramente: sapete come è diventato Luke dell’amata sitcom Modern Family? Oggi è cresciuto ed è diventato un sex symbol, eccolo.

Da bambino a sex symbol, la trasformazione shock di Luke: da bambino di Modern Family ad oggi

Classe ’98, Nolan Gould è un attore statunitense che è giunto alla ribalta proprio interpretando il piccolo Luke nella sitcom; già all’età di 3 anni aveva girato alcuni spot pubblicitari, ma la grande occasione arriva quando, nel 2009, gli viene proposto il ruolo del piccolo Luke.

Nella sitcom reciterà fino al 2020, togliendosi parecchie soddisfazioni; parallelamente prende parte anche ad altre serie tv, tra cui Buona fortuna Charlie e R.L. Stine’s The Haunting Hour, oltre che diverse pellicole come Amici di letto, The To Do List e anche come doppiatore in Monsters University.

A colpire, guardando anche il suo profilo Instagram, è la sua crescita fisica; da diverse foto notiamo infatti il fisico scolpito di Gould, diventato un vero e proprio sex symbol.

A quanto pare, cura costantemente il suo corpo attraverso uno stile di vita sano, una dietra equilibrata e tantissimo allenamento, con l’attività incrementata ancora di più durante la pandemia data dal COVID-19.

“Ho fatto esercizio ogni giorno per un’ora e mezza con il mio amico Michael, che è un personal trainer. Abbiamo un setup a distanza sociale molto figo che mi ha permesso di mettermi in forma restando nel contempo al sicuro dal coronavirus” ha spiegato l’attore, come riporta il sito caffeinamagazine.it.

In attesa di vederlo coinvolto in un nuovo progetto, il pubblico lo segue con affetto sui social; su Instagram, ad esempio, ha circa un milione e seicentomila follower.