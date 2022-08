Cloris Brosca, ricordate La Zingara? Eccola oggi: che fine ha fatto l’interprete dello storico personaggio del programma Rai.

Seppur brevi, determinate performance televisive rimangono impresse nell’immaginario collettivo, tornando di tanto in tanto nella mente degli spettatori. Come successo quindi per la “gatta nera” de Il Mercante in Fiera, ovver Ainett Stephens, in molti pensano spesso a “La Zingara”, interpretata da Cloris Brosca.

Che fine ha fatto l’attrice che, durante il programma Luna Park sul finire degli anni ’90, intratteneva il pubblico con queste vesti? Eccola oggi, è passato davvero tantissimo tempo.

Cloris Brosca, ricordate La Zingara? Eccola oggi a distanza di tantissimi anni da Luna Park

Cloris Brosca si è fatta notare in tv proprio interpretando “La Zingara” in LunaPark, noto programma a premi condotto da volti noti come Fabrizio Frizzi, Milly Carlucci e Mara Venier.

Il successo del personaggio fu talmente grande che la Rai gli diede sempre più spazio, compresa l’edizione 1998-1999 di In bocca al lupo!, gioco a premi di Rai 1 ideato e condotto da Carlo Conti, poi sostituito da Amadeus; oltre ai conduttori, all’interno del programma trovavano spazio una simpatica mascotte, Paolo Fox (con un gioco dedicato all’Oroscopo) e appunto Cloris Brosca nei panni de “La Zingara”.

“Ho tanti ricordi eterogenei. Il provino. I costumi. La contentezza di mia madre di vedermi in televisione. Le luci degli studi televisivi. Le scenografie. I compagni di lavoro” ha spiegato la Bosca in un’intervista a donnapop.it (e riportata da tuttonotizie.eu).

“I bagni di folla durante la Zingara itinerante… Qualche pazzia – più d’una – che mi sono concessa grazie al maggior agio economico” continua parlando dei ricordi di quel periodo.

Oggi 65enne, Cloris Brosca è recentemente ritornata in tv grazie a Citofonare Rai 2, programma guidato dal tandem Simona Ventura – Paola Perego; che la Rai decida di puntare ancora su di lei per un ritorno dello storico personaggio? Di certo, il ricordo de “La Zingara” è impresso con molto affetto nelle menti di molti spettatori.