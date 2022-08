Scopriamo insieme che cosa ci attende per la nuova puntata della nostra soap opera che arriva dalla Turchia.

Anche oggi, 24 agosto, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento di Terra Amara, ovvero il programma che è iniziato in estate e che ha riscosso un numero incredibile di attori.

Come sappiamo la storia d’amore che si trova al centro del programma sta lasciando tutti senza parole perchè sempre più complicata e con mille colpi di scena che non ti aspetti assolutamente, vediamo quindi cosa vedremo oggi.

Terra Amara anticipazioni: Hunkar la tradisce

Iniziamo dalla villa della tenuta dove Demir chiede a Zuleyha spiegazioni sul suo modo di comportarsi, perchè ha cercato di andare via con i soldi ed il piccolo Adnan dirigendosi verso Istanbul per andare da Naime.

Ovviamente, la polizia lo ha fermato perchè erano stati allertati direttamente dal noto proprietario terriero, ecco quindi che lo Yaman ha tolto il figlio alla donna per la paura che possa fuggire nuovamente dalla villa.

Ma la giovane è senza parole perchè il marito l’ha separata dal figlio e non gli dice nulla nemmeno su dove si trovi e non riesce nel suo obiettivo di riaverlo com se, perchè lo Yaman è fermo sulla sua convinzione, la donna può fuggire nuovamente.

Anche Hunkar la pensa come il figlio e per questo motivo si rifiuta di aiutare la nuora a tornare con il piccolo Adnan, è rimasta completamente senza nessuno accanto a lei che l’aiuta.

Intanto Hunkar e Yilmaz si scontrano, la donna chiede al nemico di lasciare per sempre il paese, anche perchè non c’è motivo che lui stia li perchè la giovane è sposata con lo Yaman e sono felici.

L’Akkaya, però non ci crede assolutamente, ecco perchè al momento decide di portate avanti i suoi progetti, ormai è un imprenditore da temere, tanto che nella sua fabbrica sono arrivati macchinari di ultimissima generazione.

Ma cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale 5 per scoprire cosa deciderà di fare l’ex meccanico che ora è un’uomo molto potente.