Elettra Lamborghini, il bikini è da svenire! La cantante accende quest’ultima parte dell’estate col suo corpo da sogno.

L’estate è agli sgoccioli e mentre molte vip si preparano all’inizio della nuova stagione televisiva, oppure al ritorno a pieno regime ai vari impegni lavorativi, continuano a mostrare tutta la loro bellezza.

Non è da meno Elettra Lamborghini, che col suo talento, la sua solarità e la sua infinita sensualità è amatissima dal pubblico; nella nuova foto mostra un bikini davvero da svenire, eccola.

Elettra Lamborghini, il bikini è da svenire! La cantante mostra le sue curve: esplosiva

Non si può dire di certo che Elettra non sia stata tra le protagoniste di questa estate 2022; d’altronde, la cantante riesce sempre a far parlare di sé ed è seguitissima con attenzione da milioni di fan, di ogni sesso ed età.

In vacanza in Sicilia, la Lamborghini non ha perso l’occasione di sfoggiare un elegante bikini, che mette in evidenza il suo corpo da sogno e le sue curve prorompenti; nel nuovo scatto si è fatta immortalare davanti ad un belvedere vista male, sfoggiando una sensualità immensa.

Con l’acqua e gli scogli alle spalle, Elettra sfoggia un bikini celeste ghiaccio, che pare abbinato coi suoi occhi; il costume lascia ampio respiro ai tatuaggi sulle gambe e lungo i fianchi della regina del twerk, mentre il suo prosperoso décollété è contenuto a fatica.

“Se zoommi bene vedi le boe” scrive Elettra in maniera provocatoria e ironica nella didascalia, invogliando i fan a fare quello che probabilmente avrebbero fatto anche senza leggere.

“Sulla destra in fondo ce n’è una arancione 😂” risponde sempre in maniera ironica Elisa D’Ospina, commentando come tantissimi altri follower; oltre a mettere like, in molti hanno infatti sottolineato nei commenti tutta la bellezza e il fascino della cantante.

“Madre natura” scrive un fan, un pensiero che viene ricambiato da tantissimi altri, ancora distratti dalle “boe” chiamate in causa dalla stessa Lamborghini; con l’arrivo di settembre, Elettra sarà ancora più protagonista, per la gioia di tutti.