Cristiano Ronaldo, assegno shock per Georgina: ecco la possibile “spesa domestica” del campione portoghese.

Cristiano Ronaldo sta vivendo un momento davvero delicato della sua carriera: la situazione al Manchester United non è delle migliori e, forse per la prima volta, sembra non essere indispensabile in un club di Calcio.

Nonostante le panchine e una situazione inedita, mentre si prepara a quello che sarà con molta probabilità il suo ultimo Mondiale di Calcio, il campione portoghese può contare sul supporto della sua famiglia, in particolare della compagna Georgina Rodriguez. Sapete quanto sborsa per le “spese domestiche”? Ecco i rumors a riguardo.

Cristiano Ronaldo, assegno shock a Georgina per le spese domestiche: ecco i rumors sulla cifra

Cristiano e Georgina sono più uniti che mai, anche e soprattutto dopo tutte le difficoltà che hanno affrontato insieme; i due si amano alla follia e ad esempio, più volte, l’attaccante ha dimostrato il suo sentimento per la compagna con gesti davvero eclatanti.

Ronaldo ama le auto e così, spesso, ne regala qualcuna alla sua compagna; qualche tempo fa, come riporta caffeinamagazine.it, ha anche fatto proiettare una gigantografia di Georgina a Dubai, sul Burj Khalifa, spendendo diverse migliaia di euro.

A quanto pare, stando ai rumors riportati dal giornale catalano El Nacional (ripresi anche da R101 e Vanity Fair) Ronaldo staccherebbe un assegno mensile a Georgina per le spese della casa e per mantenere i figli; la cifra ammonterebbe a circa 100 mila euro, che permetterebbero a tutti i figli del campione (Cristiano Jr., Mateo, Eva e Alana Martina e un altro bambino, quest’ultimi avuti proprio dalla Rodriguez).

Sebbene non arrivi alle cifre monstre di Ronaldo (ineguagliabili anche dalla maggior parte dei suoi colleghi, ad esempio) anche Georgina, con le sue attività da influencer e modella ha sicuramente un bel guadagno; più volte, nel corso di varie interviste, si è detta innamoratissima del compagno, ma orgogliosa della sua indipendenza economica e professionale, entrambe date dal duro lavoro.

Di recente, ha avuto modo di raccontare la sua storia nel docu-film Soy Georgina, uscito su Netflix e dunque disponibile in streaming.