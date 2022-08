Al Bano: sai quanto guadagna per ogni apparizione? Incredibile

Al Bano, sai quanto guadagna per ogni apparizione? Davvero incredibile, ecco i rumors sulle cifre stimate per il cantante.

La carriera di Albano Carrisi nel mondo della musica parla sicuramente da sola: il cantante di Cellino San Marco è diventato celebre in tutto il mondo e, i suoi duetti con Romina Power, hanno incantato milioni e milioni di fan.

Come succedere per molte altre celebrità del mondo della musica (ma non solo), il pubblico si chiede spesso a quanto ammontino i guadagni di Albano, sempre molto richiesto in vari eventi e non solo; ecco i rumors a riguardo, davvero incredibile.

Gran parte del patrimonio di Albano Carrisi proviene dalla sua carriera musicale, ma nel corso del tempo ha deciso di investire nella sua tenuta di Cellino San Marco ed è diventato un imprenditore, tanto che i vini della sua azienda possono essere tranquillamente acquistati per una cifra che varia dai 12 ai 50 euro a seconda della tipologia di vino.

Grazie alla sua tenuta, Albano può anche vendere del merchandising a tema, oltre che altri prodotti come l’olio oppure la grappa; tutte fonti di guadagno non indifferenti, che vanno poi sommate agli introiti che il cantante ottiene grazie a piattaforme musicali come Apple Music e Spotify, dove ha registrato numeri da record in termini di riproduzioni.

Sono tantissimi i fan che ancora hanno voglia di ascoltare canzoni come Felicità o tante altre, il che porta al cantante sicuramente dei guadagni; inoltre, come sottolinea il sito contra-ataque.it, Albano ha rivelato di percepire una pensione di circa 1470 euro, data dai contributi versati nel corso della sua carriera.

Altri guadagni extra arrivano sicuramente dai concerti (bloccati in questi ultimi anni a causa dello scoppio della pandemia) o dalle vari apparizioni televisive, dove il cachet varia a seconda del ruolo e del programma in cui viene invitato il cantante. Non è chiaro, ovviamente, il patrimonio preciso di Albano, ma sicuramente ha le sue fonti di guadagno; date di certo dal talento e ancora, dopo tantissimi anni, da tanto sudore e impegno.