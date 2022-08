Una vita anticipazioni, Dori non dice la verità: cosa succede nella puntata di oggi, protagonista l’infermiera di Felipe.

Una Vita è tornata in onda dopo la pausa estiva ed ha subito ripreso a narrare le trame principali; tra Genoveva e Aurelio è rottura totale, anche in vista dell’arrivo di un possibile bambino, mentre David cerca di negoziare col Quesada offrendo la sua influenza su Valeria.

Felipe si sente sempre meglio ed ha piena fiducia nella sua infermiera, Dori, che tanto bene gli sta facendo; la donna però potrebbe davvero nascondere qualcosa come pensa Ignacio, ecco le anticipazioni per la puntata in onda oggi.

Una vita anticipazioni, Dori non dice la verità: cosa succede oggi, martedì 23 agosto

Da tempo ormai il pubblico ha capito che Dori non è un’infermiera qualunque, anche se non sono chiari i dettagli del suo passato; la donna continua a effettuare chiamate sospette, anche usando il telefono della pensione di Fabiana e Servante.

Stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, Fabiana sentirà per caso la telefonata di Dori, indirizzata all’estero; più precisamente, l’infermiera parla con qualcuno in Ungheria, probabilmente un medico specializzato in psicanalisi. Cosa nasconde davvero Dori?

Intanto, Ramon ha deciso di aiutare Fidel contro gli anarchici, riallacciando i rapporti con l’uomo, mentre chiede in gran segreto aiuto a José per vendere alcuni terreni; Lolita, ignara di tutto, cerca di saperne di più circa il rapporto del suocero con Fidel e li osserva con molta attenzione.

Hortensia è contenta del nuovo pretendente di Azucena, ma continua a screditare Pascual; chi invece ha piena stima nell’uomo è Servante, che pare non aver abbandonato l’idea di investire nel commercio di arance.

Dopo aver provato a coinvolgere Jacinto, senza successo, il marito di Fabiana farà leva sulla sua parlantina convincendo Alodia a mettersi in società con lui e a sborsare il capitale necessario. Questa volta l’intuizione di Servante si rivelerà essere azzeccata, o come al solito il pensionante vedrà svanire le sue speranze?