Scopriamo insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento per quanto riguarda Terra Amara, ovvero la soap opera che tutti adorano.

Anche oggi, 23 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda Terra Amara, ovvero il programma che arriva dalla Turchia e che in estate ha ammaliato moltissimi telespettatori.

Le avventure amorose, molto complicate ed intrecciate, ci lasciano sempre senza parole e ci permettono di sognare con gli attori quello che poteva succedere quando un’amore era ostacolato negli anni 60.

Terra amara anticipazioni: Zuleyha è disperata

Iniziamo dicendo che Hunkar è stata ricoverata ed operata con la massima urgenza dopo che Yilmaz l’ha colpita con la pistola e fortunatamente si è ripresa anche in tempi molto brevi.

Ma la donna ha poi scoperto che Demir ha rinchiuso in camera Zuleyha perchè aveva paura che potesse uscire ed andare incontro al suo vero amore che si stava avvicinando a lei, fortunatamente, l’Hunkar è riuscita a far ragionare il figlio e l’ha liberata.

Poco dopo, però la donna si è sentita nuovamente male, per delle complicazioni dovute all’operazione ed è stata ricoverata nuovamente, e quando lo Yaman ha aperto la porta, la bella ragazza ha cercato di fuggire.

Ha preso con se, soldi, gioielli ed ovviamente anche il figlio, ha provato a raggiungere Naime ad Istambul, ma quando il marito ha capito tutto ha avvisato la gendarmeria e la sua corsa verso la libertà si è interrotta.

Demir, al momento le ha tolto il piccolo anche se lei diceva che voleva uccidersi, ma viene portata in villa senza che gli venga detto dove si trova il figlio e lei urla e piange disperata come non mai.

Il Yaman non dice nulla ma si reca verso l’ospedale per chiedere le condizioni di Hunkar e starle vicino adesso che si trova nuovamente in ospedale e sta veramente male, ma non è tutto.

Sabahattin ha cercato per tanto tempo che Sermin accettasse il divorzio, perchè in fondo non sono mai andati d’accordo e con il passare del tempo, l’odio che provano è solamente che aumentato.

Ma alla fine Sabahattin riesce a raggiungere il suo obiettivo e lasciare sia la villa che Sermin, la donna, che è appena stata abbandonata dal marito e truffata da Veli, riceve proprio una telefonata da lui che la lascerà senza parole.

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale 5 per capire come si svilupperanno le varie storie in corso.