Vediamo insieme che cosa ci attende per la giornata di oggi con la nostra soap opera che arriva dalla Spagna.

Anche oggi, 23 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero il programma che tanto amiamo e seguiamo con passione iniziato in piena estate e che se terminerà con l’arrivo di settembre potrebbe dispiacere a molte persone.

Oggi ci attende un qualcosa di molto particolare per quanto riguarda le sorelle Silva, in modo particolare per una, ovvero Celia, ma scopriamo insieme tutto che cosa succede e non solamente a lei.

Sei Sorelle anticipazioni: Celia diventa famosa

Iniziamo dicendo che Salvador e Diana sono tornati con la vittoria in mano da Madrid e questo ha portato grandi frutti, avendo firmato un accordo con le Terme per i tessuti preziosi da poter dare ma anche per la romantica notte passata insieme.

Tra di loro sembra proprio essere nato un sentimento e proprio per festeggiare sia l’accordo che la loro unione, invita Diana a cena fuori, ma la bella Silva è pronta per qualcosa di così ufficiale?

Per quanto riguarda Celia, la sua parte artistica non diminuisce con il passare del tempo e la sua grande bravura nella scrittura non sembra affatto diminuire, anzi riceve una proposta molto interessante.

Può pubblicare le carte che parlano della sua storia e di quella delle sue sorella, ringrazia ovviamente per l’opportunità ma si trova un grande ostacolo davanti a lei, non può firmare con il suo nome ma deve usarne uno maschile per non creare scandalo.

Arriviamo, invece a Rodolfo che vuole trovare il modo di farsi perdonare dalla sua Blanca, anche se lei non ha minimamente intenzione di farlo e di dare una seconda possibilità anzi vuole stare lontanissimo da lui.

Per la Silvia non è possibile che il suo uomo l’ha pugnalata alle spalle ed anche Donna Dolores cerca di capire che cosa sta succedendo con la futura nuora e cosa può pensare, rimanendo senza parole.

Lei vuole rompere il fidanzamento e sta trovando il modo corretto per farlo, ma ci riuscirà? Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa su Rai1.